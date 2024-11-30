Подростковая беременность — профессор заявила о росте количества случаев

Беременная женщина. Фото: Pexels

В Украине выросло количество родов среди подростков в возрасте до 18 лет. Такая проблема становится все более актуальной.

Об этом рассказала профессор кафедры семейной медицины Ирина Волошин журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в пятницу, 29 ноября.

Читайте также:

Количество родов среди подростков растет

По словам Волошиной, проблема нежелательной беременности среди подростков сейчас становится все более актуальной. Она также добавила, что подростковая и детская беременность — нежелательное медицинское явление, ведь влечет больше осложнений.

"Я не скажу, что здесь лучше прерывать или рожать, все-таки лучше делать профилактику и принять меры по недопущению нежелательной беременности", — отметила профессор.

По словам врача, Украине нужно работать над эффективными путями предотвращения нежелательных беременностей среди подростков. Для этого нужно внедрять определенные механизмы.

Напомним, украинские женщины, ожидающие рождения ребенка, могут получить бесплатно качественные услуги по ведению беременности. Для этого нужно выбрать одно из коммунальных или частных медучреждений, у которого есть договор с НСЗУ.

Женщины в Украине могут получить пособие по беременности и родам. Пенсионный фонд Украины поделился деталями выплаты этого пособия для ФОП.