Количество больных на ВИЧ в Украине значительно увеличилось — профессор

Врач берет кровь из вены. Фото: Pexels

За полгода в Украине зарегистрировали более 5 тысяч новых случаев заболеваемости ВИЧ. 20-30% из тех, у кого нашли болезнь — подростки.

Об этом рассказала профессор кафедры семейной медицины Ирина Волошин журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в пятницу, 29 ноября.

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По словам Ирины Волошин, за последний год в Украине колоссально выросли показатели заболеваемости сифилисом. Кроме того, заболеваемость растет и на ВИЧ.

"Только за полгода выявлено более 5 тысяч новых случаев заболеваемости ВИЧ. То есть у нас ежемесячно почти 1000 новых случаев регистрируется", — отметила профессор.

Она добавила, что главная проблема сексуального и репродуктивного здоровья подростков заключается в законодательстве. Мол, существует юридическая коллизия, в частности, относительно конфиденциальности обращения граждан.

"Потому что опять же откуда у подростка средства на те же презервативы? Где у подростка средства на средства для экстренной контрацепции? Прийти свободно поделиться своей проблемой подросток тоже не может, ведь родители до 18 лет имеют доступ ко всей информации", — отметила Ирина Волошин.

Напомним, профессор Ирина Волошин рассказала, что в Украине возросло количество родов среди подростков в возрасте до 18 лет. Эта проблема становится все более актуальной.

В Украине могут быть мобилизованы люди с ВИЧ и туберкулезом. Это зависит от того, на какой стадии находится лицо с ВИЧ и влияет ли туберкулез на способность выполнять боевые задания.