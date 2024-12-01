Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Всемирный день борьбы со СПИДом — что известно о вирусе arrow

Всемирный день борьбы со СПИДом — что известно о вирусе

1 декабря 2024 07:15
Аркадий Пастула - Редактор
Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря — что стоит знать каждому
Символ солидарности с ВИЧ-положительными и больными СПИДом. Фото: drohobych-poliklinika.org.ua
Аркадий Пастула - Редактор

В мире 1 декабря отмечают Всемирный день борьбы с ВИЧ/СПИДом. Известно, что от заболевания в общей сложности умерло около 40,4 миллиона человек.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о заболевании.

Читайте также:

Всемирный день борьбы со СПИДом

Всемирный день борьбы со СПИДом был впервые отмечен 1 декабря 1988 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Это произошло после призыва, который прозвучал на встрече министров здравоохранения всех стран о важности социальной терпимости и улучшения обмена информацией о ВИЧ/СПИДе.

С тех пор этот день отмечается ежегодно. Основная цель — привлечь внимание общества к этой глобальной проблеме.

ВИЧ и СПИД является одной из крупнейших современных глобальных проблем, и эта тема активно обсуждается на международных конференциях, форумах и демонстрациях, направленных на повышение осведомленности и профилактику заболевания.

Как передается заболевание

ВИЧ передается через кровь, сперму и преэякулят, вагинальные и ректальные выделения и грудное молоко. Заразиться им может любой — мужчины и женщины через незащищенный половой акт, взрослые и дети вследствие заражения в случае ранения, во время оказания или получения домедицинской помощи, дети — во время внутриутробного развития или родов ВИЧ-положительной матери, которая не получала необходимого лечения.

В течение первых недель, месяцев или даже лет носительства ВИЧ, инфицированный человек может не испытывать никаких симптомов. Однако вирус постепенно атакует и разрушает иммунную систему, что позволяет ему распространяться и передаваться другим.

Если человек не обнаружит вирус своевременно и не начнет лечение, у него может развиться СПИД — стадия, когда иммунная система настолько ослаблена, что не способна защищать организм даже от самых простых инфекций. 

Известно, что по состоянию на 2023 год более 38 миллионов человек в мире живут с ВИЧ. Благодаря доступу к антиретровирусной терапии, многие из них могут вести полноценную жизнь, контролируя вирус и значительно снижая риск развития СПИДа.

Основные симптомы

Острые симптомы (первые 2-4 недели после заражения):

  • лихорадка;
  • боль в горле;
  • головные боли;
  • усталость;
  • лимфаденопатия (увеличение лимфатических узлов);
  • сыпь;
  • мышечные боли;
  • диарея.

Бессимптомная стадия (хроническая, может длиться годы):

  • отсутствие ярких симптомов;
  • прогрессивное ослабление иммунной системы

Стадия СПИДа (последний этап):

  • значительное похудение;
  • хронические инфекции (пневмония, туберкулез);
  • онкологические заболевания;
  • постоянная лихорадка;
  • проблемы с памятью, спутанность сознания;
  • сыпь, язвы на коже.

Как защитить себя:

  • всегда используйте контрацепцию во время полового контакта, чтобы уменьшить риск заражения;
  • регулярно проходите тестирование на ВИЧ, особенно если у вас были рискованные половые контакты или другие возможности для заражения;
  • меньшее количество половых партнеров снижает риск заражения ВИЧ;
  • избегайте совместного использования инструментов для инъекций, таких как иглы и шприцы;
  • для людей с высоким риском заражения ВИЧ есть возможность применять профилактические препараты (PrEP), которые значительно снижают вероятность инфицирования;
  • ВИЧ-положительные женщины должны получать лечение, чтобы снизить риск передачи вируса ребенку во время беременности и родов;
  • вакцинация против гепатита B и других заболеваний может уменьшить вероятность заражения через кровь.

Напомним, в течение шести месяцев в Украине было зарегистрировано более пяти тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции. Известно, что 20-30% этих случаев касаются подростков.

Также Одесская область является одним из лидеров в Украине по количеству случаев бешенства среди животных.

больницы болезнь ВИЧ СПИД люди заболевания

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:02 Мужчина не взял повестку и не пришел в ТЦК — какой приговор суда

07:49 Трамп совещался с Орбаном относительно Украины — о чем шла речь

07:38 В Украине реформируют систему ВВК — что изменится

07:38 В Киеве снова раздаются взрывы

07:30 Проверка штрафов онлайн от ТЦК — что нужно знать

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

07:21 Секретарша СБУ из Купянска стала коллаборанткой — решение суда

07:20 Штраф за потерю бумажного ВОД – юрист объяснил нюанс

07:17 Россия атаковала Киев дронами — сколько целей сбила ПВО

07:15 Всемирный день борьбы со СПИДом — что известно о вирусе

07:05 Коснется всех — что нужно знать о главном нововведении декабря

08:02 Мужчина не взял повестку и не пришел в ТЦК — какой приговор суда

07:49 Трамп совещался с Орбаном относительно Украины — о чем шла речь

07:38 В Украине реформируют систему ВВК — что изменится

07:38 В Киеве снова раздаются взрывы

07:30 Проверка штрафов онлайн от ТЦК — что нужно знать

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

07:21 Секретарша СБУ из Купянска стала коллаборанткой — решение суда

07:20 Штраф за потерю бумажного ВОД – юрист объяснил нюанс

07:17 Россия атаковала Киев дронами — сколько целей сбила ПВО

07:15 Всемирный день борьбы со СПИДом — что известно о вирусе

07:05 Коснется всех — что нужно знать о главном нововведении декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

29 ноября 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

28 ноября 2024

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

Text

19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Text

15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

Text

08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

29 ноября 2024
Text

23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

Text

22:14 Не Трамп — Билозир объяснила, кто нужен для окончания войны

Text

18:05 Визит Сырского на фронт и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершение войны — как это видят одесситы

Text

13:48 Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

Text

13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

Text

12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК