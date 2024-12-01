Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря — что стоит знать каждому

Символ солидарности с ВИЧ-положительными и больными СПИДом. Фото: drohobych-poliklinika.org.ua

В мире 1 декабря отмечают Всемирный день борьбы с ВИЧ/СПИДом. Известно, что от заболевания в общей сложности умерло около 40,4 миллиона человек.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о заболевании.

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Всемирный день борьбы со СПИДом

Всемирный день борьбы со СПИДом был впервые отмечен 1 декабря 1988 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Это произошло после призыва, который прозвучал на встрече министров здравоохранения всех стран о важности социальной терпимости и улучшения обмена информацией о ВИЧ/СПИДе.

С тех пор этот день отмечается ежегодно. Основная цель — привлечь внимание общества к этой глобальной проблеме.

ВИЧ и СПИД является одной из крупнейших современных глобальных проблем, и эта тема активно обсуждается на международных конференциях, форумах и демонстрациях, направленных на повышение осведомленности и профилактику заболевания.

Как передается заболевание

ВИЧ передается через кровь, сперму и преэякулят, вагинальные и ректальные выделения и грудное молоко. Заразиться им может любой — мужчины и женщины через незащищенный половой акт, взрослые и дети вследствие заражения в случае ранения, во время оказания или получения домедицинской помощи, дети — во время внутриутробного развития или родов ВИЧ-положительной матери, которая не получала необходимого лечения.

В течение первых недель, месяцев или даже лет носительства ВИЧ, инфицированный человек может не испытывать никаких симптомов. Однако вирус постепенно атакует и разрушает иммунную систему, что позволяет ему распространяться и передаваться другим.

Если человек не обнаружит вирус своевременно и не начнет лечение, у него может развиться СПИД — стадия, когда иммунная система настолько ослаблена, что не способна защищать организм даже от самых простых инфекций.

Известно, что по состоянию на 2023 год более 38 миллионов человек в мире живут с ВИЧ. Благодаря доступу к антиретровирусной терапии, многие из них могут вести полноценную жизнь, контролируя вирус и значительно снижая риск развития СПИДа.

Основные симптомы

Острые симптомы (первые 2-4 недели после заражения):

лихорадка;

боль в горле;

головные боли;

усталость;

лимфаденопатия (увеличение лимфатических узлов);

сыпь;

мышечные боли;

диарея.

Бессимптомная стадия (хроническая, может длиться годы):

отсутствие ярких симптомов;

прогрессивное ослабление иммунной системы

Стадия СПИДа (последний этап):

значительное похудение;

хронические инфекции (пневмония, туберкулез);

онкологические заболевания;

постоянная лихорадка;

проблемы с памятью, спутанность сознания;

сыпь, язвы на коже.

Как защитить себя:

всегда используйте контрацепцию во время полового контакта, чтобы уменьшить риск заражения;

регулярно проходите тестирование на ВИЧ, особенно если у вас были рискованные половые контакты или другие возможности для заражения;

меньшее количество половых партнеров снижает риск заражения ВИЧ;

избегайте совместного использования инструментов для инъекций, таких как иглы и шприцы;

для людей с высоким риском заражения ВИЧ есть возможность применять профилактические препараты (PrEP), которые значительно снижают вероятность инфицирования;

ВИЧ-положительные женщины должны получать лечение, чтобы снизить риск передачи вируса ребенку во время беременности и родов;

вакцинация против гепатита B и других заболеваний может уменьшить вероятность заражения через кровь.

Напомним, в течение шести месяцев в Украине было зарегистрировано более пяти тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции. Известно, что 20-30% этих случаев касаются подростков.

Также Одесская область является одним из лидеров в Украине по количеству случаев бешенства среди животных.