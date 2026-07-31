Все робимо правильно: командир "Хартії" про замах

Ігор Оболєнський. Фото: кадр з відео

Карина Приходько Редактор

Командир корпусу НГУ Хартія Ігор Оболєнський уперше прокоментував замах, скоєний на нього. Він заявив, що такі дії свідчать про неспроможність Росії досягти своїх цілей на полі бою та є проявом страху перед українськими військовими.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Ігор Оболєнський заявив на своїй сторінці.

Реакція Оболєнського на замах

Оболєнський наголосив, що спроба його вбивства лише підтверджує ефективність дій українських захисників на фронті.

"Терор є одним із засобів ведення війни росіянами і ознакою того, що вони не досягають політичної цілі військовими методами. Сьогоднішній замах є доказом того, що ми все робимо правильно і ефективно знищуємо ворога на полі бою", — заявив він.

Командир також подякував усім, хто висловив йому підтримку після інциденту. За його словами, така увага переконує його в тому, що робота підрозділу є важливою для українського суспільства.

Окремо Оболєнський висловив вдячність Президенту України та українському народові за підтримку.

Водночас він підкреслив, що замах не змінить намірів українських військових продовжувати боротьбу з російськими окупантами.

"Замах — це ознака страху ворога. І наша відплата змусить його боятися ще більше", — наголосив командир "Хартії".

Як писали Новини.LIVE, сьогодні Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні була спроба замаху на Ігоря Оболєнського. За його словами, Україна дасть відповідь на спробу атаки проти українського військового командира.

Наразі відомо, що чоловіка, яки скоїв напад затримали у Харкові. Нападник підійшов зі спини до Ігоря Оболєнського, однак не зміг здійснити постріл.