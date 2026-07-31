Ігор Оболєнський — що відомо про командира, на якого здійснили замах

Ігор Оболєнський. Фото: ОПУ

У п'ятницю, 31 липня, стало відомо про спробу замаху на командира 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" Ігоря Оболєнського. На щастя, військовий не постраждав.

Що відомо про Ігоря Оболєнського та хто він такий — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Хто такий Ігор Оболєнський

Ігор Оболєнський — полковник Національної гвардії України, командир 2-го корпусу НГУ "Хартія". На цю посаду його призначили у квітні 2025 року. До цього він очолював 13-ту бригаду оперативного призначення "Хартія".

Військову освіту Оболєнський здобув у Військовому інституті ракетних військ та артилерії імені Богдана Хмельницького. Також має ступені магістра права та агрономії. До повномасштабної війни працював на керівних посадах у приватному секторі, однак після початку російської агресії повернувся до військової служби.

У війську з 2014 року

Після початку російської агресії у 2014 році вступив на військову службу. Служив в артилерійських підрозділах ЗСУ, а також у спецпідрозділі Національної гвардії "Омега". У 2015 році став командиром першого батальйону 4-ї бригади оперативного призначення НГУ ("Рубіж"), брав участь у боях за Краматорськ і Слов'янськ.

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У 2019 році тимчасово залишив військову службу та повернувся до цивільної роботи. Однак уже в перші дні повномасштабного вторгнення Росії знову став до строю.

Участь у повномасштабній війні з РФ

За словами самого Оболєнського, напередодні 24 лютого 2022 року він вивіз свою сім'ю за кордон, після чого повернувся до України. У перші дні великої війни він долучився до Сил спеціальних операцій, а невдовзі отримав пропозицію від бізнесмена та засновника "Хартії" Всеволода Кожем'яка приєднатися до новоствореного добровольчого формування територіальної громади "Хартія", яке обороняло Харків.

Командир був відзначений державними нагородами, зокрема орденами "За мужність" III ступеня та Богдана Хмельницького III ступеня.

Після повідомлення про спробу замаху у 2-му корпусі НГУ "Хартія" наголосили, що підрозділ продовжує виконувати бойові завдання, а відповідь ворогу буде дана на полі бою.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні була спроба замаху на Ігоря Оболєнського. За його словами, Україна дасть відповідь на спробу атаки проти українського військового командира.

Наразі відомо, що чоловіка, яки скоїв напад затримали у Харкові. Нападник підійшов зі спини до Ігоря Оболєнського, однак не зміг здійснити постріл.