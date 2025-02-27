Трамп заявив, що Україна може забути про НАТО, 28 лютого Зеленський підпише угоду про корисні копалини, а гарантіями безпеки Україні опікуватиметься ЄС

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Виступаючи вперше разом зі складом своєї адміністрації перед журналістами Дональд Трамп зробив декілька гучних заяв, що торкаються питання входження України в НАТО, гарантії безпеки, хитрість Путіна та корисних копалин, а також запровадження мит на товари з ЄС та Канади у якості 51 штату. Крім того, Трамп заявив, що любить Європу, адже він "з'явився звідти в якийсь момент".

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Що заявив Трамп про Україну в НАТО та гарантії безпеки

На питання журналістки про поступки для Росії під час майбутніх переговорів, президент США заявив, що не хоче про це говорити. Але сказав, що однією з них точно буде відмова Україні у вступі до НАТО.

"Про НАТО (Україні, — Ред.) можна забути. Я думаю, все почалось саме через це", — заявив Трамп.

Крім того, за словами американського президента, США не будуть надавати потужних гарантій безпеки, бо Україною має опікуватись Європа.

"Гарантії безпеки буде давати Європа, бо вони сусіди (з Україною, — Ред.), але ми простежимо, щоб все було добре", — сказав президент США.

Трамп наголосив, що якби не його теперішнє президентство, то Путін з часом захопив би всю Україну.

"Він (Путін, — Ред.) дуже розумний хлопець і дуже хитра людина. Слід розуміти, що він не мав наміру врегулювати цю війну. Думаю, що він хотів всю Україну. Якби мене не обрали, він би просто продовжив сунутися Україною, було б багато людей вбито. Я з великою повагою ставлюся до України, у них чудові бійці, але без нашої техніки ця війна закінчилася б за дуже короткий проміжок часу", — зазначив голова Білого дому.

Договір про корисні копалини з Україною

Звичайно, журналісти не обійшли увагою майбутній договір щодо українських корисних копалин. Трампа спитали, наскільки швидко просуваються домовленності. Трамп підтвердив, що Зеленський прибуде до Вашингтона у п’ятницю для підписання угоди про мінерали.

"Ми добре просуваємося з Росією та Україною. Президент Зеленський збирається приїхати 28 лютого, це підтверджено. І ми збираємося підписати угоду, яка буде дуже великою угодою", — сказав Трамп.

Підписання цього договору він підв'язав під своєрідний захист України у майбутньому. Також Трамп заявив, що Велика Британія та Франція не проти відправити до України свої миротворчі сили.

"Це будуть немов гарантії безпеки, адже ми будемо там (в Україні, — Ред.). Ніхто не осмілиться напасти на наших людей", — акцентував президент США.

Про мита на товари ЄС та Канаду, як 51 штат

І хоча на пресконференції своєї адміністрації тема Гренландії була позабута, проте Трамп знову дістав "митну палицю" та почав погрожувати Європі. Американський президент заявив, що він запровадить мита у 25% на всі європейські товари, хоча дуже любить Європу, бо походить з неї.

"Давайте будемо відвертими — ЄС створили, щоб нашкодити США і у них це добре вийшло. Але тепер я президент! Нехай спробують відповісти чимось подібним — у них нічого не вийде. Я дуже поважаю Європу, адже я з'явився звідти в якийсь момент", — зухвало заявив Трамп.

А ще він заявив про повну залежність Канади від США і запропонував Канаді стати 51 штатом і отримати захист американської армії.

"Без США Канада не могла б існувати. Ми субсидуємо їх на 200 мільярдів доларів щороку. Вони залежать від нас на 95%, а ми від них всього на 4%. Крім того, у них дуже маленька армія і за внесками в НАТО вони на останньому місці, бо їх захищають США. Це не справедливо. Нехай стають 51 штатом і тоді жодних мит і повний захист США", — зазначив Трамп.

Раніше повідомляли подробиці про так, як облаштований будинок Трампа в Мар-а-Лаго. Це не просто будинок, а справжній палац, один із найвідоміших особняків у США у місті Палм-Біч, штат Флорида.

Також стало відомо, що Трамп збирається надавати російським олігархам "золоту картку" — право на громадянство США. Президент Сполучених Штатів назвав вартість такої картки.