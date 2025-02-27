Трамп заявил, что Украина может забыть о НАТО, 28 февраля Зеленский подпишет соглашение о полезных ископаемых, а гарантиями безопасности Украины будет заниматься ЕС

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Выступая впервые вместе с составом своей администрации перед журналистами Дональд Трамп сделал несколько громких заявлений, касающихся вопроса вхождения Украины в НАТО, гарантии безопасности, хитрости Путина и полезных ископаемых, а также введения пошлин на товары из ЕС и Канады в качестве 51 штата. Кроме того, Трамп заявил, что любит Европу, ведь он "появился оттуда в какой-то момент".

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Что заявил Трамп об Украине в НАТО и гарантиях безопасности

На вопрос журналистки об уступках для России во время будущих переговоров, президент США заявил, что не хочет об этом говорить. Но сказал, что одной из них точно будет отказ Украине во вступлении в НАТО.

"О НАТО (Украине, — Ред.) можно забыть. Я думаю, все началось именно из-за этого", — заявил Трамп.

Кроме того, по словам американского президента, США не будут предоставлять мощных гарантий безопасности, потому что Украиной должна заниматься Европа.

"Гарантии безопасности будет давать Европа, потому что они соседи (с Украиной, - Ред.), но мы проследим, чтобы все было хорошо", — сказал президент США.

Трамп подчеркнул, что если бы не его нынешнее президентство, то Путин со временем захватил бы всю Украину.

"Он (Путин, — Ред.) очень умный парень и очень хитрый человек. Следует понимать, что он не намеревался урегулировать эту войну. Думаю, что он хотел всю Украину. Если бы меня не выбрали, он бы просто продолжил соваться по Украине, было бы много людей убито. Я с большим уважением отношусь к Украине, у них замечательные бойцы, но без нашей техники эта война закончилась бы за очень короткий промежуток времени", — отметил глава Белого дома.

Договор о полезных ископаемых с Украиной

Конечно, журналисты не обошли вниманием будущий договор по украинским полезным ископаемым. Трампа спросили, насколько быстро продвигаются договоренности. Трамп подтвердил, что Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения о минералах.

"Мы хорошо продвигаемся с Россией и Украиной. Президент Зеленский собирается приехать 28 февраля, это подтверждено. И мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень большой сделкой", — сказал Трамп.

Подписание этого договора он подвязал под своеобразную защиту Украины в будущем. Также Трамп заявил, что Великобритания и Франция не против отправить в Украину свои миротворческие силы.

"Это будут словно гарантии безопасности, ведь мы будем там (в Украине, — Ред.). Никто не осмелится напасть на наших людей", — акцентировал президент США.

О пошлинах на товары ЕС и Канаду, как 51 штат

И хотя на пресс-конференции своей администрации тема Гренландии была позабыта, однако Трамп снова достал "таможенную палку" и начал угрожать Европе. Американский президент заявил, что он введет пошлины в 25% на все европейские товары, хотя очень любит Европу, потому что происходит из нее.

"Давайте будем откровенными — ЕС создали, чтобы навредить США и у них это хорошо получилось. Но теперь я президент! Пусть попробуют ответить чем-то подобным — у них ничего не получится. Я очень уважаю Европу, ведь я появился оттуда в какой-то момент", — дерзко заявил Трамп.

А еще он заявил о полной зависимости Канады от США и предложил Канаде стать 51 штатом и получить защиту американской армии.

"Без США Канада не могла бы существовать. Мы субсидируем их на 200 миллиардов долларов ежегодно. Они зависят от нас на 95%, а мы от них всего на 4%. Кроме того, у них очень маленькая армия и по взносам в НАТО они на последнем месте, потому что их защищают США. Это не справедливо. Пусть становятся 51 штатом и тогда никаких пошлин и полная защита США", — отметил Трамп.

Ранее сообщали подробности о так, как обустроен дом Трампа в Мар-а-Лаго. Это не просто дом, а настоящий дворец, один из самых известных особняков в США в городе Палм-Бич, штат Флорида.

Также стало известно, что Трамп собирается предоставлять российским олигархам "золотую карточку" — право на гражданство США. Президент Соединенных Штатов назвал стоимость такой карточки.