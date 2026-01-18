Бійці ЗСУ врятували собаку і влучно поцілили в гармату окупантів — зворушлива історія з фронту

Гармата тепер несе службу разом із "Хижаками висот" та допомагає нищити окупантів. Фото: підрозділ ЗСУ "Хижаки висот"

Бійці підрозділу дронів "Хижаки висот", що входить до складу 1 Батальйон безпілотних систем 59 ОШБр ім. Якова Гандзюка, врятували собаку, яка принесла їм вдачу. Бійцям вдалось відразу вполювати жирну ціль, за що пес отримав особливий позивний.

Історію незвичайної зустрічі бійці розповіли у своєму Телеграм-каналі.

Реклама

Читайте також:

Вівчарка з "гучним" позивним

Один з екіпажів підрозділу їхав на полювання за окупантами РФ і помітив понад дорогою розгублену вівчарку. Бідолашна бігала понад трасою і ризикувала вмерти від голоду та морозу.

Отже, було вирішено врятувати тваринку, хоча це було й нелегко через лякливість песика. Але смаколики зробили свою справу і вівчарка стала членом екіпажу.

Відразу врятований пес приніс удачу бійцям — їм вдалось вполювати гармату окупантів РФ. Так нова бойова подруга екіпажу отримала свій позивний — Гармата. Тепер вона стала пухнастим дроноводом.

Статистика знищених окупантів підрозділом за останній рік. Фото: Скриншот

Допомогти підрозділу нищити ворога і пригостити Гармату можна на сторінці підтримки. До речи, кожен донат допомагає поліпшити бойову вдачу українських героїв, які тільки за останній рік знищили майже 8 000 загарбників.

Нагадаємо, нещодавно співзасновник Kuhaken, розробник пасивних систем протидії БпЛА Даніель Новак розповів, чому 3D-фіксація дрона важливіша за його виявлення.

Нагадаємо, морські дрони змінили характер бойових дій у прибережній зоні Чорного моря. Ворог переглянув підхід до використання флоту й почав ховати його подалі від зони досяжності БпЛА.