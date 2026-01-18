Видео
Україна
Видео

Спасенная ВСУ овчарка принесла удачу — у нее теперь свой позывной

Спасенная ВСУ овчарка принесла удачу — у нее теперь свой позывной

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 01:42
Бойцы ВСУ спасли собаку и метко попали в пушку оккупантов — трогательная история с фронта
Пушка теперь несет службу вместе с "Хищниками высот" и помогает уничтожать оккупантов. Фото: подразделение ВСУ "Хищники высот"

Бойцы подразделения дронов "Хищники высот", входящего в состав 1 Батальон беспилотных систем 59 ОШБр им. Якова Гандзюка, спасли собаку, которая принесла им удачу. Бойцам удалось сразу уничтожить жирную цель, за что пес получил особый позывной.

Историю необычной встречи бойцы рассказали в своем Телеграмм-канале.

Читайте также:

Овчарка с "громким" позывным

Один из экипажей подразделения ехал на охоту за оккупантами РФ и заметил над дорогой растерянную овчарку. Бедняжка бегала над трассой и рисковала умереть от голода и мороза.

Итак, было решено спасти животное, хотя это было и нелегко из-за пугливости собачки. Но вкусности сделали свое дело и овчарка стала членом экипажа.

Сразу спасенный пес принес удачу бойцам - им удалось поймать пушку оккупантов РФ. Так новая боевая подруга экипажа получила свой позывной — Пушка. Теперь она стала пушистым дроноводом.

Спасенная ВСУ овчарка принесла удачу — у нее теперь свой позывной - фото 1
Статистика уничтоженных оккупантов подразделением за последний год. Фото: Скриншот

Помочь подразделению уничтожать врага и угостить Пушку можно на странице поддержки. Кстати, каждый донат помогает улучшить боевую удачу украинских героев, которые только за последний год уничтожили почти 8 000 захватчиков.

Напомним, недавно соучредитель Kuhaken, разработчик пассивных систем противодействия БпЛА Даниэль Новак рассказал, почему 3D-фиксация дрона важнее его обнаружения.

Напомним, морские дроны изменили характер боевых действий в прибрежной зоне Черного моря. Враг пересмотрел подход к использованию флота и начал прятать его подальше от зоны досягаемости БпЛА.

ВСУ собака дроны война в Украине FPV-дроны
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
