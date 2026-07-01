Врегулювання цін на пальне в Україні: за якої умови вартість піде на спад

Територія АЗС. Фото ілюстративне: kurkul.com

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

Ціни на пальне на українських АЗС почнуть знижуватися тоді, коли вдасться врегулювати конфлікт на Близькому Сході. Зміна зовнішніх обставин відкриває вікно можливостей для вплину на паливних магнатів. Наразі ж змусити бізнес працювати в мінус неможливо.

Про це в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 30 червня, повідомив нардеп від "Слуги народу" Богдан Кицак.

Коли в Україні подорожчає пальне

Ситуацію з вартістю пального Кицак назвав ринковою історією. На його думку, доки триває війна на Близькому Сході, доти й не варто очікувати зниження цін на українських АЗС.

"Щойно відбудеться повне врегулювання ситуації, я думаю, уже абсолютно всі тиснутимуть на великих лідерів українських паливних компаній, щоб більш динамічно відбувалося зниження ціни", — підсумував нардеп.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ та місцеві соцмережі повідомляв про проблеми з пальним і логістикою на території РФ. Зокрема, обмеження щодо продажу дизеля та палива запровадили в Ханти-Мансійському автономному окрузі. Це головний нафтовидобувний регіон Росії.

Також Новини.LIVE з посиланням на ForPost писав, що в тимчасово окупованому Севастополі у Криму скоротилася кількість рейсів громадського транспорту. Тролейбуси курсують лише періодично. Частину автобусів скасували. Причина — дефіцит палива.