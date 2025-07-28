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Вперше з 2008 року — США перевезли ядерну зброю до Британії

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 22:00
США відправили ядерну зброю до Британії - що відомо
Американський військовий літак. Фото: aa.com.tr

США, ймовірно, вперше з 2008 року знову розмістили ядерну зброю на території Великої Британії. Такий крок є чітким сигналом для російського диктатора Володимира Путіна про те, що Сполучені Штати залишаються непохитними у своїй підтримці безпеки Європи.

Про це повідомляє Bloomberg.

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США відправили ядерну зброю до Британії

Так, 16 липня 2025 року американський військовий літак здійснив переліт з авіабази Кіртленд в Альбукерке, де розміщений склад ядерної зброї США, до авіабази в британському місті Лейкенхіт.

За словами Вільяма Альберка, старшого наукового співробітника Тихоокеанського форуму, рейс здійснювався за участю Першочергових сил ядерної авіації ВПС США, які перевозять ядерну зброю. Сам борт не пролітав над територією жодної іншої країни.

За даними бюджетних документів Пентагону, у британській авіабазі Лейкенгіт вже протягом кількох років триває будівництво об'єктів, які США називають "гарантійними" — цей термін стосується заходів із забезпечення безпеки ядерного озброєння.

Існують припущення, що Велика Британія отримала новітні термоядерні авіабомби B61-12. Це може стати першим випадком розширення арсеналу тактичної ядерної зброї США в Європі з часів Холодної війни.

Той факт, що американський літак здійснив політ з увімкненим транспондером, вказує на бажання Вашингтона продемонструвати Москві: Сполучені Штати не мають наміру зменшувати свою ядерну присутність у Європі. Крім того, це є сигналом про посилення гнучкості ядерних можливостей, які США надають своїм європейським союзникам.

Нагадаємо, що російська влада й надалі активно розвиває інфраструктуру, пов’язану з ядерною тріадою. Зокрема, такі роботи фіксуються в Калінінградській області, на території Білорусі, а також у районах дислокації підводних човнів, оснащених ядерними боєголовками.

Ми раніше писали про те, що РФ та Білорусь змінили умови застосування ядерної зброї.

США літак ядерна зброя Велика Британія Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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