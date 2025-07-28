США отправили ядерное оружие в Британию - что известно

Американский военный самолет. Фото: aa.com.tr

США, вероятно, впервые с 2008 года снова разместили ядерное оружие на территории Великобритании. Такой шаг служит четким сигналом для российского диктатора Владимира Путина о том, что Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в своей поддержке безопасности Европы.

Об этом сообщает Bloomberg.

Реклама

Читайте также:

США отправили ядерное оружие в Британию

Так, 16 июля 2025 года американский военный самолет совершил перелет с авиабазы Киртленд в Альбукерке, где размещен склад ядерного оружия США, на авиабазу в британском городе Лейкенхит.

По словам Уильяма Альберка, старшего научного сотрудника Тихоокеанского форума, рейс осуществлялся с участием Первоочередных сил ядерной авиации ВВС США, которые перевозят ядерное оружие. Сам борт не пролетал над территорией ни одной другой страны.

По данным бюджетных документов Пентагона, в британской авиабазе Лейкенгит уже несколько лет продолжается строительство объектов, которые США называют "гарантийными" — этот термин касается мер по обеспечению безопасности ядерного вооружения.

Существуют предположения, что Великобритания получила новейшие термоядерные авиабомбы B61-12. Это может стать первым случаем расширения арсенала тактического ядерного оружия США в Европе со времен Холодной войны.

Тот факт, что американский самолет совершил полет с включенным транспондером, указывает на желание Вашингтона продемонстрировать Москве: Соединенные Штаты не намерены уменьшать свое ядерное присутствие в Европе. Кроме того, это является сигналом об усилении гибкости ядерных возможностей, которые США предоставляют своим европейским союзникам.

Напомним, что российские власти и в дальнейшем активно развивают инфраструктуру, связанную с ядерной триадой. В частности, такие работы фиксируются в Калининградской области, на территории Беларуси, а также в районах дислокации подводных лодок, оснащенных ядерными боеголовками.

Мы ранее писали о том, что РФ и Беларусь изменили условия применения ядерного оружия.