Українка стала міс США-2025 — який вигляд має красуня

Адріана Пущак. Фото: instagram/adriana.push

Українка родом з Дрогобича, що у Львівській області, Адріана Пущак вперше в історії перемогла на конкурсі краси "Міс США-2025" (Miss USA). Фінал конкурсу тривав з 9 по 12 квітня.

Про це повідомила Адріана Пущак у своєму Instagram.

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"Я стала Miss Petite Universe USA 2025 (так, я — Міс США!). Ще рік тому я навіть не могла уявити, що вийду на сцену конкурсу краси в Америці, а сьогодні тримаю в руках головну корону своєї категорії — Miss Petite University USA", — написала переможниця.

За її словами, в цьому конкурсі змагалися жінки віком старше 30 років та зростом до 167 см. Крім того, дівчина здобула звання Першої віцеміс Ms USA Universe та увійшла до трійки лідерів у номінації "Народний вибір".

"Ця перемога — не лише моя. Вона для кожної дівчини, яка сумнівалася в собі. Для кожної, хто боявся починати спочатку. Ти можеш усе. Ця перемога — про те, що ніколи не пізно. Що з будь-якого зросту можна піднятися до найвищої вершини", — наголосила Адріана Пущак.

Відомо, що фінал цього конкурсу тривав з 9 по 12 квітня. У ньому взяли участь дівчата з різних штатів США і змагалися у чотирьох категоріях. Фіналістки демонстрували не лише зовнішню красу, а й акторські здібності, життєві позиції, харизму, інтелект та силу духу.

Зазначимо Адріана переїхала до США після повномасштабної війни і живе там разом зі своєю 9-річною донькою. Заради участі в конкурсі дівчина схудла на шість кілограмів.

Нагадаємо, 2025 року Україну на "Міс світу" представлятиме студентка Марія Мельниченко. Раніше вона здобула титул "Міс Україна 2024".

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