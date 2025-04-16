Украинка стала мисс США-2025 — как выглядит красавица

Впервые в истории — украинка победила в конкурсе красоты в США
Украинка родом из Дрогобыча, что во Львовской области, Адриана Пущак впервые в истории победила на конкурсе красоты "Мисс США-2025" (Miss USA). Финал конкурса проходил с 9 по 12 апреля.
Об этом сообщила Адриана Пущак в своем Instagram.
Украинка стала "Мисс США-2025"
"Я стала Miss Petite Universe USA 2025 (да, я — Мисс США!). Еще год назад я даже не могла представить, что выйду на сцену конкурса красоты в Америке, а сегодня держу в руках главную корону своей категории — Miss Petite University USA", — написала победительница.
По ее словам, в этом конкурсе соревновались женщины старше 30 лет и ростом до 167 см. Кроме того, девушка получила звание Первой вице-мисс Ms USA Universe и вошла в тройку лидеров в номинации "Народный выбор".
"Эта победа — не только моя. Она для каждой девушки, которая сомневалась в себе. Для каждой, кто боялся начинать сначала. Ты можешь все. Эта победа — о том, что никогда не поздно. Что с любого роста можно подняться к самой высокой вершине", — отметила Адриана Пущак.
Известно, что финал этого конкурса проходил с 9 по 12 апреля. В нем приняли участие девушки из разных штатов США и соревновались в четырех категориях. Финалистки демонстрировали не только внешнюю красоту, но и актерские способности, жизненные позиции, харизму, интеллект и силу духа.
Отметим Адриана переехала в США после полномасштабной войны и живет там вместе со своей 9-летней дочерью. Ради участия в конкурсе девушка похудела на шесть килограммов.
Напомним, в 2025 году Украину на "Мисс мира" будет представлять студентка Мария Мельниченко. Ранее она получила титул "Мисс Украина 2024".
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