Головна Новини дня Воїнів ВМС можуть відправити за кордон — законопроєкт Зеленського

Воїнів ВМС можуть відправити за кордон — законопроєкт Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 18:30
Виправляння українських моряків за кордон - що відомо про законопроєкт Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Верховна Рада може дозволити відправляти українських моряків на навчання до Туреччини та Великої Британії. Очікується, що це забезпечить здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки й оборони. 

Відповідний законопроєкт № 14059 зареєстрував у парламенті президент Володимир Зеленський у понеділок, 22 вересня.

Читайте також:
проєкт
Законопроєкт Зеленського на сайті Ради. Фото: скриншот

Що відомо про законопроєкт № 14059

Документ передбачає, що у випадку ухвалення такий закон діятиме до закінчення воєнного стану.

"У зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією РФ проти України та нарощуванням агресором зусиль щодо подальшого захоплення території нашої держави виникла необхідність направлення і перебування військовослужбовців, у складі підрозділів, на території держав-партнерів, що сприятиме отриманню складної військової техніки та професійного опанування її використання для захисту сувернітету і територіальної цілісності України", — йдеться у пояснювальній записці.

Скільки військовослужбовців ВМС відправлять за кордон

Законопроєкт передбачає, що до Туреччини відправлять:

  • корвет ВМС ЗСУ "Гетьман Іван Мазепа" (типу Ada) у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військовослужбовців.

До Великої Британії:

  • протимінний корабель "Черкаси" (типу Sandown) у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінний корабель "Чернігів" (типу Sandown) у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінний корабель "Маріуполь" (типу Alkmaar) у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінний корабель "Мелітополь" (типу Alkmaar) у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінний корабель "Генічеськ" (типу Alkmaar) у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • управління Першого дивізіону протимінних кораблів флотилії ВМС ЗСУ у складі штабу протимінних дій чисельністю до 20 військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомляв, що тренувальні місії мають бути в Україні. Це пов’язано з тим, що після навчання за кордоном українських воїнів доводиться перенавчати.

Також повідомлялося, що Україна може навчати європейських партнерів збивати дрони. Це може бути як на нашій території, так і за кордоном.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
