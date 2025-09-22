Отправка украинских моряков за границу – что известно о законопроекте Зеленского

Воинов ВМС могут отправить за границу — законопроект Зеленского
Верховная Рада может разрешить отправлять украинских моряков на обучение в Турцию и Великобританию. Ожидается, что это обеспечит осуществление мероприятий, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны.
Соответствующий законопроект № 14059 зарегистрировал в парламенте президент Владимир Зеленский в понедельник, 22 сентября.
Что известно о законопроекте № 14059
Документ предусматривает, что в случае принятия такой закон будет действовать до окончания военного положения.
"В связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины и наращиванием агрессором усилий по дальнейшему захвату территории нашего государства возникла необходимость направления и пребывания военнослужащих, в составе подразделений, на территории государств-партнеров, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессионального освоения ее использования для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в пояснительной записке.
Сколько военнослужащих ВМС отправят за границу
Законопроект предусматривает, что в Турцию отправят:
- корвет ВМС ВСУ "Гетман Иван Мазепа" (типа Ada) в составе штатного экипажа общей численностью до 106 военнослужащих.
В Великобританию:
- противоминный корабль "Черкассы" (типа Sandown) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
- противоминный корабль "Чернигов" (типа Sandown) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
- противоминный корабль "Мариуполь" (типа Alkmaar) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
- противоминный корабль "Мелитополь" (типа Alkmaar) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
- противоминный корабль "Геническ" (типа Alkmaar) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
- управление Первого дивизиона противоминных кораблей флотилии ВМС ВСУ в составе штаба противоминных действий численностью до 20 военнослужащих.
Напомним, ранее Зеленский сообщал, что тренировочные миссии должны быть в Украине. Это связано с тем, что после обучения за рубежом украинских воинов приходится переучивать.
Также сообщалось, что Украина может обучать европейских партнеров сбивать дроны. Это может быть как на нашей территории, так и за рубежом.
