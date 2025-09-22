Отправка украинских моряков за границу – что известно о законопроекте Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Верховная Рада может разрешить отправлять украинских моряков на обучение в Турцию и Великобританию. Ожидается, что это обеспечит осуществление мероприятий, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны.

Соответствующий законопроект № 14059 зарегистрировал в парламенте президент Владимир Зеленский в понедельник, 22 сентября.

Законопроект Зеленского на сайте Рады. Фото: скриншот

Что известно о законопроекте № 14059

Документ предусматривает, что в случае принятия такой закон будет действовать до окончания военного положения.

"В связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины и наращиванием агрессором усилий по дальнейшему захвату территории нашего государства возникла необходимость направления и пребывания военнослужащих, в составе подразделений, на территории государств-партнеров, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессионального освоения ее использования для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в пояснительной записке.

Сколько военнослужащих ВМС отправят за границу

Законопроект предусматривает, что в Турцию отправят:

корвет ВМС ВСУ "Гетман Иван Мазепа" (типа Ada) в составе штатного экипажа общей численностью до 106 военнослужащих.

В Великобританию:

противоминный корабль "Черкассы" (типа Sandown) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоминный корабль "Чернигов" (типа Sandown) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоминный корабль "Мариуполь" (типа Alkmaar) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоминный корабль "Мелитополь" (типа Alkmaar) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоминный корабль "Геническ" (типа Alkmaar) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

управление Первого дивизиона противоминных кораблей флотилии ВМС ВСУ в составе штаба противоминных действий численностью до 20 военнослужащих.

Напомним, ранее Зеленский сообщал, что тренировочные миссии должны быть в Украине. Это связано с тем, что после обучения за рубежом украинских воинов приходится переучивать.

Также сообщалось, что Украина может обучать европейских партнеров сбивать дроны. Это может быть как на нашей территории, так и за рубежом.