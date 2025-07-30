Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Ворожий дрон у Покровську — що сталося під час евакуації

Ворожий дрон у Покровську — що сталося під час евакуації

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 21:02
Поліцейські в Покровську збили ворожий дрон під час евакуації
Евакуація. Фото: Telegram-канал МВС України

У Покровську під час чергової евакуації поліцейські збили ворожий дрон, що намагався атакувати авто з цивільними. Попри смертельну загрозу, правоохоронці спільно з волонтерами продовжують вивозити людей із зони обстрілів. За один рейс вдається евакуювати до восьми осіб, серед яких поранені та постраждалі від попередніх атак.

Про це повідомив офіційний Telegram-канал МВС України.

Реклама
Читайте також:

Евакуація під обстрілами: поліцейські врятували цивільних

Операції з евакуації з прифронтового Покровська залишаються надзвичайно небезпечними — заявки на виїзд надходять щодня, і місцеві жителі залишають домівки поспіхом, рятуючи тільки найнеобхідніше. Поліцейські екіпажу "Білий янгол" разом із волонтерами постійно здійснюють виїзди, часто під обстрілами. Одного такого разу ситуація стала критичною — ворог намагався вразити авто безпілотником.

"Нещодавно дрон вдарив — я осліпла на одне око, ногу посікло", — розповідає місцева жителька.

Під час останньої поїздки ворожий дрон вийшов на ціль, але екіпаж поліції встиг вчасно зреагувати. За допомогою спеціальної антидронової рушниці правоохоронцям вдалося збити безпілотник до того, як той досягнув авто з цивільними. Завдяки цьому вдалося уникнути жертв і евакуація завершилася успішно.

Нагадаємо, що у штаті Пенсильванія попрощалися з американським добровольцем Робертом Едуардом П’єтранджело, який віддав життя, захищаючи Україну. Він загинув 3 січня 2025 року поблизу Покровська на Донеччині.

Раніше ми також інформували, що поширення повідомлень про нібито постійне просування ворога на Покровському напрямку є частиною ворожої інформаційної кампанії. Насправді російським військам не вдається досягти суттєвого успіху, попри інтенсивні бойові дії.
 

МВС евакуація поліція дрони Покровськ
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації