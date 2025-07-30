Поліцейські в Покровську збили ворожий дрон під час евакуації

Евакуація. Фото: Telegram-канал МВС України

У Покровську під час чергової евакуації поліцейські збили ворожий дрон, що намагався атакувати авто з цивільними. Попри смертельну загрозу, правоохоронці спільно з волонтерами продовжують вивозити людей із зони обстрілів. За один рейс вдається евакуювати до восьми осіб, серед яких поранені та постраждалі від попередніх атак.

Про це повідомив офіційний Telegram-канал МВС України.

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Операції з евакуації з прифронтового Покровська залишаються надзвичайно небезпечними — заявки на виїзд надходять щодня, і місцеві жителі залишають домівки поспіхом, рятуючи тільки найнеобхідніше. Поліцейські екіпажу "Білий янгол" разом із волонтерами постійно здійснюють виїзди, часто під обстрілами. Одного такого разу ситуація стала критичною — ворог намагався вразити авто безпілотником.

"Нещодавно дрон вдарив — я осліпла на одне око, ногу посікло", — розповідає місцева жителька.

Під час останньої поїздки ворожий дрон вийшов на ціль, але екіпаж поліції встиг вчасно зреагувати. За допомогою спеціальної антидронової рушниці правоохоронцям вдалося збити безпілотник до того, як той досягнув авто з цивільними. Завдяки цьому вдалося уникнути жертв і евакуація завершилася успішно.

Нагадаємо, що у штаті Пенсильванія попрощалися з американським добровольцем Робертом Едуардом П’єтранджело, який віддав життя, захищаючи Україну. Він загинув 3 січня 2025 року поблизу Покровська на Донеччині.

Раніше ми також інформували, що поширення повідомлень про нібито постійне просування ворога на Покровському напрямку є частиною ворожої інформаційної кампанії. Насправді російським військам не вдається досягти суттєвого успіху, попри інтенсивні бойові дії.

