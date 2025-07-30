Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Вражеский дрон в Покровске — что произошло во время эвакуации

Вражеский дрон в Покровске — что произошло во время эвакуации

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 21:02
Полицейские в Покровске сбили вражеский дрон во время эвакуации
Эвакуация. Фото: Telegram-канал МВД Украины

В Покровске во время очередной эвакуации полицейские сбили вражеский дрон, который пытался атаковать авто с гражданскими. Несмотря на смертельную угрозу, правоохранители совместно с волонтерами продолжают вывозить людей из зоны обстрелов. За один рейс удается эвакуировать до восьми человек, среди которых раненые и пострадавшие от предыдущих атак.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал МВД Украины.

Реклама
Читайте также:

Эвакуация под обстрелами: полицейские спасли гражданских

Операции по эвакуации из прифронтового Покровска остаются чрезвычайно опасными — заявки на выезд поступают ежедневно, и местные жители покидают дома в спешке, спасая только самое необходимое. Полицейские экипажа "Белый ангел" вместе с волонтерами постоянно совершают выезды, часто под обстрелами. Однажды ситуация стала критической — враг пытался поразить авто беспилотником.

"Недавно дрон ударил — я ослепла на один глаз, ногу посекло", — рассказывает местная жительница.

Во время последней поездки вражеский дрон вышел на цель, но экипаж полиции успел вовремя среагировать. С помощью специального антидронового ружья правоохранителям удалось сбить беспилотник до того, как тот догнал авто с гражданскими. Благодаря этому удалось избежать жертв, и эвакуация завершилась успешно.

Напомним, что в штате Пенсильвания попрощались с американским добровольцем Робертом Эдуардом Пьетранджело, который отдал жизнь, защищая Украину. Он погиб 3 января 2025 года вблизи Покровска в Донецкой области.

Ранее мы также информировали, что распространение сообщений о якобы постоянном продвижении врага на Покровском направлении является частью вражеской информационной кампании. На самом деле российским войскам не удается достичь существенного успеха, несмотря на интенсивные боевые действия.

МВД эвакуация полиция дроны Покровск
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации