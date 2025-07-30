Полицейские в Покровске сбили вражеский дрон во время эвакуации

Эвакуация. Фото: Telegram-канал МВД Украины

В Покровске во время очередной эвакуации полицейские сбили вражеский дрон, который пытался атаковать авто с гражданскими. Несмотря на смертельную угрозу, правоохранители совместно с волонтерами продолжают вывозить людей из зоны обстрелов. За один рейс удается эвакуировать до восьми человек, среди которых раненые и пострадавшие от предыдущих атак.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал МВД Украины.

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Операции по эвакуации из прифронтового Покровска остаются чрезвычайно опасными — заявки на выезд поступают ежедневно, и местные жители покидают дома в спешке, спасая только самое необходимое. Полицейские экипажа "Белый ангел" вместе с волонтерами постоянно совершают выезды, часто под обстрелами. Однажды ситуация стала критической — враг пытался поразить авто беспилотником.

"Недавно дрон ударил — я ослепла на один глаз, ногу посекло", — рассказывает местная жительница.

Во время последней поездки вражеский дрон вышел на цель, но экипаж полиции успел вовремя среагировать. С помощью специального антидронового ружья правоохранителям удалось сбить беспилотник до того, как тот догнал авто с гражданскими. Благодаря этому удалось избежать жертв, и эвакуация завершилась успешно.

Напомним, что в штате Пенсильвания попрощались с американским добровольцем Робертом Эдуардом Пьетранджело, который отдал жизнь, защищая Украину. Он погиб 3 января 2025 года вблизи Покровска в Донецкой области.

Ранее мы также информировали, что распространение сообщений о якобы постоянном продвижении врага на Покровском направлении является частью вражеской информационной кампании. На самом деле российским войскам не удается достичь существенного успеха, несмотря на интенсивные боевые действия.