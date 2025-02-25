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Ворожі БпЛА атакували Суми — є руйнування і постраждалі

25 лютого 2025 07:44
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Суми атакували ворожі БпЛА — є постраждалі
Пошкоджений обстрілом будинок. Фото: ДСНС України
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Сумах внаслідок влучання безпілотника було пошкоджено житлові будівлі. Рятувальники працювали на місці події та надавали допомогу постраждалим.

Про це повідомили в ДСНС України у вівторок, 25 лютого.

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Повідомляється, що 25 лютого російські загарбники атакували житловий сектор Сум. У трьох багатоповерхівках та інших будівлях вибуховою хвилею вибито 148 вікон.

"Рятувальники обстежили територію та надали допомогу постраждалим", — повідомили в ДСНС.

Наразі повідомляється про принаймні двох постраждалих.

Нагадаємо, уранці 25 лютого в усіх областях України оголосили повітряну тривогу. У повітряному просторі було зафіксовано рух ворожих ракет.

Раніше ми повідомляли, що російські загарбники, імовірно, здійснили пуски ракет із бомбардувальників.

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