Обстріл України 25 лютого — росіяни могли здійснити пуск крилатих ракет з літаків Ту-95МС

Ворог міг здійснити пуски ракет з Ту-95МС — є загроза обстрілу
За попередніми даними, російські війська здійснили пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Для України існує загроза обстрілу.
Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Україні може загрожувати обстріл 25 лютого
"Увага! Попередньо 4 літаки Ту-95МС здійснили пуски крилатих ракет із району міста Енгельс, Саратовська область", — йдеться у повідомленні о 05:25.
Військові закликали слідкувати за їх повідомленнями і у разі оголошення повітряної тривоги – прямувати в укриття.
Де оголосили тривогу
Станом на 05:32 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що близко години тому у Сумах пролунав вибух на тлі ворожої атаки. У Повітряних силах попереджали про фіксацію дронів росіян в регіоні.
Також ми писали, що пізно ввечері, 24 лютого, росіяни вдарили по Дергачам Харківської області. Внаслідок атаки постраждали дві жінки, також пошкоджено будинки.
Читайте Новини.LIVE!