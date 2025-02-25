Обстріл України 25 лютого — росіяни могли здійснити пуск крилатих ракет з літаків Ту-95МС

Бомбардувальник Ту-95 мс. Фото: fishki.net

За попередніми даними, російські війська здійснили пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Для України існує загроза обстрілу.

Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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"Увага! Попередньо 4 літаки Ту-95МС здійснили пуски крилатих ракет із району міста Енгельс, Саратовська область", — йдеться у повідомленні о 05:25.

Військові закликали слідкувати за їх повідомленнями і у разі оголошення повітряної тривоги – прямувати в укриття.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:32 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що близко години тому у Сумах пролунав вибух на тлі ворожої атаки. У Повітряних силах попереджали про фіксацію дронів росіян в регіоні.

Також ми писали, що пізно ввечері, 24 лютого, росіяни вдарили по Дергачам Харківської області. Внаслідок атаки постраждали дві жінки, також пошкоджено будинки.