Обстрел Украины 25 февраля — россияне могли осуществить пуск крылатых ракет с самолетов Ту-95МС

Бомбардировщик Ту-95 мс. Фото: fishki.net

По предварительным данным, российские войска осуществили пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Для Украины существует угроза обстрела.

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Украине может угрожать обстрел 25 февраля

"Внимание! Предварительно 4 самолета Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет из района города Энгельс, Саратовская область", — говорится в сообщении в 05:25.

Военные призвали следить за их сообщениями и в случае объявления воздушной тревоги — направляться в укрытие.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:32 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что около часа назад в Сумах прогремел взрыв на фоне вражеской атаки. В Воздушных силах предупреждали о фиксации дронов россиян в регионе.

Также мы писали, что поздно вечером, 24 февраля, россияне ударили по Дергачам Харьковской области. В результате атаки пострадали две женщины, также повреждены дома.