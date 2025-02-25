Обстрел Украины 25 февраля — россияне могли осуществить пуск крылатых ракет с самолетов Ту-95МС

Враг мог осуществить пуски ракет с Ту-95МС — есть угроза обстрела
По предварительным данным, российские войска осуществили пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Для Украины существует угроза обстрела.
Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.
Украине может угрожать обстрел 25 февраля
"Внимание! Предварительно 4 самолета Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет из района города Энгельс, Саратовская область", — говорится в сообщении в 05:25.
Военные призвали следить за их сообщениями и в случае объявления воздушной тревоги — направляться в укрытие.
Где объявили тревогу
По состоянию на 05:32 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, что около часа назад в Сумах прогремел взрыв на фоне вражеской атаки. В Воздушных силах предупреждали о фиксации дронов россиян в регионе.
Также мы писали, что поздно вечером, 24 февраля, россияне ударили по Дергачам Харьковской области. В результате атаки пострадали две женщины, также повреждены дома.
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