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РФ атакувала Дергачі Харківської області — є постраждалі

25 лютого 2025 00:15
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Обстріл Дергачів 24 лютого — постраждали дві жінки, пошкоджено домівки
Вибух у місті. Ілюстративне фото: informator.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Пізно ввечері, 24 лютого, російські окупанти вдарили по Дергачам Харківської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали дві жінки та є пошкодження домівок. 

Про це у Telegram повідомляє глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Близько 23:15 окупанти вдарили по Дергачах. За даними медиків, дві цивільні жінки отримали поранення, їм надали допомогу на місці", — поінформував Синєгубов.

Він додав, що також є пошкоджені приватні будинки. Профільні служби вже працюють на місці влучання.

Зазначимо, що глава Харківської ОВА не уточнив, чим саме росіяни атакували Дергачі, проте приблизно за півгодини до удару, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку для регіону, а ще пізніше, про пуски керованих авіаційних бомб.

Нагадаємо, що декілька годин тому у Києві теж пролунали вибухи. Сили ППО збивали ворожі ударні безпілотники.

Також ми писали, що зранку, 24 лютого, вибух пролунав у Харкові. Крім того, звук вибуху був також в області за межами міста.

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