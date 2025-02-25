Обстрел Дергачей 24 февраля — пострадали две женщины, повреждены дома

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

Поздно вечером, 24 февраля, российские оккупанты ударили по Дергачам Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадали две женщины и есть повреждения домов.

Об этом в Telegram сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Удар РФ по Дергачам Харьковской области 24 февраля

"Около 23:15 оккупанты ударили по Дергачам. По данным медиков, две гражданские женщины получили ранения, им оказали помощь на месте", — проинформировал Синегубов.

Он добавил, что также есть поврежденные частные дома. Профильные службы уже работают на месте попадания.

Отметим, что глава Харьковской ОВА не уточнил, чем именно россияне атаковали Дергачи, однако примерно за полчаса до удара, в Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной опасности для региона, а еще позже, о пусках управляемых авиационных бомб.

Напомним, что несколько часов назад в Киеве тоже прогремели взрывы. Силы ПВО сбивали вражеские ударные беспилотники.

Также мы писали, что утром, 24 февраля, взрыв прогремел в Харькове. Кроме того, звук взрыва был также в области за пределами города.