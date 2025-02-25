Сумы атаковали вражеские БпЛА — есть пострадавшие

Вражеские БпЛА атаковали Сумы — есть разрушения и пострадавшие
В Сумах в результате попадания беспилотника были повреждены жилые здания. Спасатели работали на месте происшествия и оказывали помощь пострадавшим.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины во вторник, 25 февраля.
Вражеские БпЛА атаковали Сумы
Сообщается, что 25 февраля российские захватчики атаковали жилой сектор Сум. В трех многоэтажках и других зданиях взрывной волной выбито 148 окон.
"Спасатели обследовали территорию и оказали помощь пострадавшим", — сообщили в ГСЧС.
Сейчас сообщается по крайней мере о двух пострадавших.
Напомним, утром 25 февраля во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. В воздушном пространстве было зафиксировано движение вражеских ракет.
Ранее мы сообщали, что российские захватчики, вероятно, осуществили пуски ракет с бомбардировщиков.
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