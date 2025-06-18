РФ атакувала Запоріжжя 13 дронами — в ОВА назвали наслідки

Ворог вдарив дронами по Запоріжжю — пошкоджено будинки та авто
Російські війська в ніч проти середи, 18 червня, атакували дронами Запоріжжя. Внаслідок обстрілу розгорілися пожежі, пошкоджено будинки та автомобілі.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.
Атака на Запоріжжя 18 червня
Вночі росіяни направили на Запоріжжя 13 безпілотників, внаслідок чого у місті розгорілися три пожежі площею 100, 300 та 800 кв. м.
Внаслідок атаки пошкоджено фасади та вікна у багатоповерхівках, зруйновано складські приміщення, а також згоріли автомобілі.
Наразі на місцях ударів працюють екстрені та комунальні служби, ліквідуючи наслідки.
Нагадаємо, за даними міської влади, у Києві внаслідок вчорашньої атаки окупантів загинули 14 людей. З-під завалів також дістали тіло чоловіка, якого весь день під будинком чекали його батьки.
А у США прокоментували російський ракетний удар по Києву. Речниця Держдепу США Теммі Брюс засудила дії РФ та висловила співчуття.
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