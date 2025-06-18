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Ворог вдарив дронами по Запоріжжю — пошкоджено будинки та авто

18 червня 2025 07:36
Євгенія Брюховецька - редактор
РФ атакувала Запоріжжя 13 дронами — в ОВА назвали наслідки
Рятувальник на місці атаки. Фото: Запорізька ОВА
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська в ніч проти середи, 18 червня, атакували дронами Запоріжжя. Внаслідок обстрілу розгорілися пожежі, пошкоджено будинки та автомобілі.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Атака на Запоріжжя 18 червня

Вночі росіяни направили на Запоріжжя 13 безпілотників, внаслідок чого у місті розгорілися три пожежі площею 100, 300 та 800 кв. м.

Наслідки обстрілу: рятувальники працюють на місці атаки РФ у Запоріжжі
Рятувальник ліквідовує наслідки атаки. Фото: Запорізька ОВА
Пошкоджений фасад будинку внаслідок удару БпЛА у Запоріжжі
Пошкоджений будинок. Фото: Запорізька ОВА
Вибиті вікна у багатоповерхівці після нічної атаки дронами у Запоріжжі
Пошкоджений будинок. Фото: Запорізька ОВА

Внаслідок атаки пошкоджено фасади та вікна у багатоповерхівках, зруйновано складські приміщення, а також згоріли автомобілі. 

У Запоріжжі через російські атаки дронами згорів склад - фото
Руїни складу. Фото: Запорізька ОВА
У Запоріжжі знищено автомобілі через пожежі після атаки РФ
Згорілі авто. Фото: Запорізька ОВА
Автомобілі згоріли дотла через удар дронами РФ у Запоріжжі
Згорілі авто. Фото: Запорізька ОВА

Наразі на місцях ударів працюють екстрені та комунальні служби, ліквідуючи наслідки.

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Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, за даними міської влади, у Києві внаслідок вчорашньої атаки окупантів загинули 14 людей. З-під завалів також дістали тіло чоловіка, якого весь день під будинком чекали його батьки.

А у США прокоментували російський ракетний удар по Києву. Речниця Держдепу США Теммі Брюс засудила дії РФ та висловила співчуття.

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