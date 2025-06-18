РФ атакувала Запоріжжя 13 дронами — в ОВА назвали наслідки

Рятувальник на місці атаки. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська в ніч проти середи, 18 червня, атакували дронами Запоріжжя. Внаслідок обстрілу розгорілися пожежі, пошкоджено будинки та автомобілі.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Атака на Запоріжжя 18 червня

Вночі росіяни направили на Запоріжжя 13 безпілотників, внаслідок чого у місті розгорілися три пожежі площею 100, 300 та 800 кв. м.

Рятувальник ліквідовує наслідки атаки. Фото: Запорізька ОВА

Пошкоджений будинок. Фото: Запорізька ОВА

Пошкоджений будинок. Фото: Запорізька ОВА

Внаслідок атаки пошкоджено фасади та вікна у багатоповерхівках, зруйновано складські приміщення, а також згоріли автомобілі.

Руїни складу. Фото: Запорізька ОВА

Згорілі авто. Фото: Запорізька ОВА

Згорілі авто. Фото: Запорізька ОВА

Наразі на місцях ударів працюють екстрені та комунальні служби, ліквідуючи наслідки.

Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, за даними міської влади, у Києві внаслідок вчорашньої атаки окупантів загинули 14 людей. З-під завалів також дістали тіло чоловіка, якого весь день під будинком чекали його батьки.

А у США прокоментували російський ракетний удар по Києву. Речниця Держдепу США Теммі Брюс засудила дії РФ та висловила співчуття.