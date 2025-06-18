РФ атаковала Запорожье 13 дронами - в ОВА назвали последствия

Спасатель на месте атаки. Фото: Запорожская ОВА

Российские войска в ночь на среду, 18 июня, атаковали дронами Запорожье. В результате обстрела разгорелись пожары, повреждены дома и автомобили.

Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров в Telegram.

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Атака на Запорожье 18 июня

Ночью россияне направили на Запорожье 13 беспилотников, в результате чего в городе разгорелись три пожара площадью 100, 300 и 800 кв. м.

Спасатель ликвидирует последствия атаки. Фото: Запорожская ОВА

Поврежденный дом. Фото: Запорожская ОВА

Поврежденный дом. Фото: Запорожская ОВА

В результате атаки повреждены фасады и окна в многоэтажках, разрушены складские помещения, а также сгорели автомобили.

Руины склада. Фото: Запорожская ОВА

Сгоревшие авто. Фото: Запорожская ОВА

Сгоревшие авто. Фото: Запорожская ОВА

Сейчас на местах ударов работают экстренные и коммунальные службы, ликвидируя последствия.

Скриншот поста Федорова

Напомним, по данным городских властей, в Киеве в результате вчерашней атаки оккупантов погибли 14 человек. Из-под завалов также достали тело мужчины, которого весь день под домом ждали его родители.

А в США прокомментировали российский ракетный удар по Киеву. Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс осудила действия РФ и выразила соболезнования.