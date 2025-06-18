РФ атаковала Запорожье 13 дронами - в ОВА назвали последствия

Враг ударил дронами по Запорожью — повреждены дома и авто
Российские войска в ночь на среду, 18 июня, атаковали дронами Запорожье. В результате обстрела разгорелись пожары, повреждены дома и автомобили.
Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров в Telegram.
Атака на Запорожье 18 июня
Ночью россияне направили на Запорожье 13 беспилотников, в результате чего в городе разгорелись три пожара площадью 100, 300 и 800 кв. м.
В результате атаки повреждены фасады и окна в многоэтажках, разрушены складские помещения, а также сгорели автомобили.
Сейчас на местах ударов работают экстренные и коммунальные службы, ликвидируя последствия.
Напомним, по данным городских властей, в Киеве в результате вчерашней атаки оккупантов погибли 14 человек. Из-под завалов также достали тело мужчины, которого весь день под домом ждали его родители.
А в США прокомментировали российский ракетный удар по Киеву. Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс осудила действия РФ и выразила соболезнования.
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