Україна
Ворог обстріляв Чернігівщину — які наслідки атаки

Ворог обстріляв Чернігівщину — які наслідки атаки

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 23:52
Оновлено: 00:16
Окупанти РФ знову атакували Чернігівщину — що відомо про наслідки удару РФ
Термінова новина

Російські окупанти пізно ввечері 25 жовтня атакували Чернігівщину. Били по області дронами-камікадзе.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Які наслідки удару ворога

За повідомленням Брижинського, зафіксовано влучання в одне з підприємств міста. Через падіння уламків "Шахеда" на території підприємства загорівся автомобіль. Постраждалих серед людей немає.

Новина доповнюється...

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
