Окупанти РФ знову атакували Чернігівщину — що відомо про наслідки удару РФ

Ворог обстріляв Чернігівщину — які наслідки атаки
Дата публікації: 25 жовтня 2025 23:52
Оновлено: 00:16
Російські окупанти пізно ввечері 25 жовтня атакували Чернігівщину. Били по області дронами-камікадзе.
Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
Які наслідки удару ворога
За повідомленням Брижинського, зафіксовано влучання в одне з підприємств міста. Через падіння уламків "Шахеда" на території підприємства загорівся автомобіль. Постраждалих серед людей немає.
