Оккупанты РФ снова атаковали Черниговскую область — что известно о последствиях удара РФ

Враг обстрелял Черниговскую область — какие последствия атаки
Российские оккупанты поздно вечером 25 октября атаковали Черниговскую область. Били по области дронами-камикадзе.
Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
Какие последствия удара врага
По сообщению Брижинского, зафиксировано попадание в одно из предприятий города. Из-за падения обломков "Шахеда" на территории предприятия загорелся автомобиль. Пострадавших среди людей нет.
Ситуация с тревогами по Украине
Согласно сообщению мониторингового портала Ukrainealarm, на 00:12 взрывы зафиксированы на Черниговщине. Атаки БпЛА оккупантов также зафиксированы в Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Напомним, в ночь на 21 октября Черниговская область подверглась мощной воздушной атаке дронами-камикадзе и ракетами. Россия направила воздушные цели на объекты критической инфраструктуры.
Также сообщалось, что российские оккупанты 22 октября нанесли три удара дронами по детскому саду в Харькове.
