Україна
Враг обстрелял Черниговскую область — какие последствия атаки

Враг обстрелял Черниговскую область — какие последствия атаки

Дата публикации 25 октября 2025 23:52
обновлено: 00:19
Оккупанты РФ снова атаковали Черниговскую область — что известно о последствиях удара РФ
Спасатель ГСЧС. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Российские оккупанты поздно вечером 25 октября атаковали Черниговскую область. Били по области дронами-камикадзе.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Читайте также:

Какие последствия удара врага

По сообщению Брижинского, зафиксировано попадание в одно из предприятий города. Из-за падения обломков "Шахеда" на территории предприятия загорелся автомобиль. Пострадавших среди людей нет.

Ситуация с тревогами по Украине

Враг обстрелял Черниговскую область — какие последствия атаки - фото 1
Карта воздушных тревог в Украине. Фото: Скриншот


Согласно сообщению мониторингового портала Ukrainealarm, на 00:12 взрывы зафиксированы на Черниговщине. Атаки БпЛА оккупантов также зафиксированы в Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Напомним, в ночь на 21 октября Черниговская область подверглась мощной воздушной атаке дронами-камикадзе и ракетами. Россия направила воздушные цели на объекты критической инфраструктуры.

Также сообщалось, что российские оккупанты 22 октября нанесли три удара дронами по детскому саду в Харькове.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
