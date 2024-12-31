ВООЗ закликає Китай поділитися даними про COVID-19

Центр вакцинації. Фото: УНІАН

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) звернулася до Китаю із закликом надати доступ до даних та інформації, які можуть допомогти зрозуміти походження COVID-19. Ця заява пролунала у п’яту річницю з моменту, коли китайська влада вперше повідомила про випадки "вірусної пневмонії" в Ухані.

Про це повідомляє The Guardian.

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COVID-19, який забрав життя понад семи мільйонів людей, мав руйнівний вплив на глобальну економіку та системи охорони здоров’я. У заяві ВООЗ наголосили, що швидке виявлення патогенів і обмін інформацією є ключовими елементами для ефективної боротьби з майбутніми епідеміями.

Пекін відповів різко, заявивши, що Китай "нічого не приховує" і вже надав усю необхідну інформацію.

"Китай негайно поділився інформацією про епідемію та послідовністю вірусних генів із ВООЗ та міжнародним співтовариством", — заявила речниця МЗС Мао Нін.

Переговори щодо пандемічного договору

Тривають переговори щодо створення міжнародного договору про запобігання пандеміям і реагування на них. Ця ініціатива, розпочата у 2021 році, має на меті зміцнення глобальної готовності до наступних пандемій.

Основні суперечності у переговорах виникають між західними країнами, які мають потужні фармацевтичні сектори, та біднішими країнами, які побоюються залишитися без доступу до вакцин та ліків у майбутньому. Зокрема, питання швидкого обміну патогенами та розподілу переваг, таких як вакцини, залишаються невирішеними.

Нагадаємо, у 2022 році у ЗМІ звинуватили владу Китаю, що там насправді приховують реальну кількість померлих від зараження COVID-19.

У 2023 році вчені з Уханю оприлюднили дослідження щодо походження COVID-19. Тоді там заявили, що не можуть стверджувати, що SARS-CoV-2 виник через передачу від тварини до людини, і додали, що походження вірусу досі залишається невизначеним.

Наприкінці 2023 року у ЗМІ з'явилась інформація, що вірус розробили в лабораторії і план цих дій був створений за рік до пандемії.