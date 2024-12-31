ВОЗ призывает Китай поделиться данными о COVID-19

Центр вакцинации. Фото: УНИАН

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратилась к Китаю с призывом предоставить доступ к данным и информации, которые могут помочь понять происхождение COVID-19. Это заявление прозвучало в пятую годовщину с момента, когда китайские власти впервые сообщили о случаях "вирусной пневмонии" в Ухане.

Об этом сообщает The Guardian.

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COVID-19, унесший жизни более семи миллионов человек, оказал разрушительное влияние на глобальную экономику и системы здравоохранения. В заявлении ВОЗ подчеркнули, что скорейшее выявление патогенов и обмен информацией являются ключевыми элементами для эффективной борьбы с будущими эпидемиями.

Пекин ответил резко, заявив, что Китай "ничего не скрывает" и уже предоставил всю необходимую информацию.

"Китай немедленно поделился информацией об эпидемии и последовательности вирусных генов с ВОЗ и международным сообществом", — заявила представитель МИД Мао Нин.

Переговоры по пандемическому договору

Продолжаются переговоры по созданию международного договора о предотвращении пандемий и реагировании на них. Эта инициатива, начатая в 2021 году, направлена на укрепление глобальной готовности к следующим пандемиям.

Основные противоречия в переговорах возникают между западными странами с мощными фармацевтическими секторами и бедными странами, которые опасаются остаться без доступа к вакцинам и лекарствам в будущем. В частности, вопросы быстрого обмена патогенами и распределения преимуществ, таких как вакцины, остаются нерешенными.

Напомним, в 2022 году в СМИ обвинили власти Китая, что там действительно скрывают реальное количество умерших от заражения COVID-19.

В 2023 году ученые из Уханя обнародовали исследования по происхождению COVID-19. Тогда там заявили, что не могут утверждать, что SARS-CoV-2 возник из-за передачи от животного к человеку, и добавили, что происхождение вируса до сих пор остается неопределенным.

В конце 2023 года в СМИ появилась информация, что вирус разработали в лаборатории и план этих действий был создан за год до пандемии.