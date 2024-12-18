Авто для ЗСУ — волонтерів штрафують за допомогу армії

Автівки військовим на фронт. Ілюстративне фото: mil.in.ua

В Україні штрафують волонтерів за передачу автомобілів військовим частинам. Їхній розмір може сягати 100 тисяч гривень і вже є перші судові вироки з приводу цього.

Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна у своєму Telegram 18 грудня.

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Южаніна розповіла, що штрафують волонтерів в основному за ввезені у 2022 та 2023 роках автомобілі, які передані іншим військовим частинам, ніж військові частини, зазначені у митних деклараціях.

"Серед аргументів — формальне порушення митних правил. Але ж такі автомобілі дійсно передані військовим частинам, проте зміни до митних декларацій волонтери внести не можуть (закон не дозволяє)", — йдеться у повідомленні.

Депутатка наголосила, що 18 грудня вона подала поправку щодо змін до Митного кодексу для скасування відповідальності за передачу автомобілів, що ввезені як гуманітарна допомога, якщо автомобілі було передано будь-якій військовій частині та це підтверджено необхідними документами.

"Штраф за волонтерство — це ганебно", — підкреслила Южаніна.

Скриншот допису Ніни Южаніної

Нагадаємо, 6 грудня в Україні відзначали Міжнародний день волонтера. Президент Володимир Зеленський привітав усіх причетних зі святом та вручив їм відзнаки.

Також ми писали, що у Києві судили двох чоловіків, які напали на волонтерку, бо вона розмовляла українською мовою.