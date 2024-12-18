Авто для ВСУ — волонтеров штрафуют за помощь армии

Автомобили военным на фронт. Иллюстративное фото: mil.in.ua

В Украине штрафуют волонтеров за передачу автомобилей военным частям. Их размер может достигать 100 тысяч гривен и уже есть первые судебные приговоры по этому поводу.

Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина в своем Telegram 18 декабря.

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Южанина рассказала, что штрафуют волонтеров в основном за ввезенные в 2022 и 2023 годах автомобили, переданные другим военным частям, чем воинские части, указанные в таможенных декларациях.

"Среди аргументов — формальное нарушение таможенных правил. Но такие автомобили действительно переданы военным частям, однако изменения в таможенные декларации волонтеры внести не могут (закон не позволяет)", — говорится в сообщении.

Депутат подчеркнула, что 18 декабря она подала поправку относительно изменений в Таможенный кодекс для отмены ответственности за передачу автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи, если автомобили были переданы любой воинской части и это подтверждено необходимыми документами.

"Штраф за волонтерство — это позорно", — подчеркнула Южанина.

Скриншот сообщения Нины Южаниной

Напомним, 6 декабря в Украине отмечали Международный день волонтера. Президент Владимир Зеленский поздравил всех причастных с праздником и вручил им награды.

Также мы писали, что в Киеве судили двух мужчин, напавших на волонтера, потому что она разговаривала на украинском языке.