Тарас Чмут пояснив, що корупція демотивує волонтерів

Голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Фото: скриншот

Голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут розповів, що корупційні скандали вкрай негативно впливають на волонтерів, які постійно шукають гроші на потреби Збройних сил України. Він додав, що найкращим способом протидіяти такій ситуації є публічність.

Свою думку Чмут висловив в інтерв'ю виданню DW.

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"Мені як очільнику команди людей, які щодня працюють і шукають в режимі 24/7, щоб зібрати кошти, а потім бачать 600 мільйонів, це болісно", — наголосив Чмут.

Чмут додав, що на подібні кошти можна закупити значну кількість техніки, яка необхідна збройним силам України.

"Для нас це 600 пікапів або 600 мінометів. Це багато чого. Це колосальні гроші для нас. Це два місячних бюджети фонду "Повернись живим", — зазначив волонтер.

Також Чмут наголосив, що встановлені ціни часто не відповідають реальній вартості, а значні кошти "відмиваються".

"Таких історій не має бути, але заокеанські колеги кажуть — так це ж капіталізм. Отака ціна, ви купили, чого ні? Це про різне бачення. Не ок, щоб Україна купувала за такими цінами", — пояснив очільник "Повернись живим".

Наостанок він додав, що такого формату бути не повинно, а найкращим способом протидії таким схемам назвав публічність.

Раніше ми писали, що Міністерство оборони України проводить конкурс на обрання членів Громадської антикорупційної ради.

Також правоохоронці затримали на хабарі посадовицю Центральної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Вона допомагала отримати чоловікам ІІ групу інвалідності.