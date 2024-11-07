Міноборони оголосило конкурс на членів Громадської антикорупційної ради

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Міністерство оборони України проводить конкурс на обрання членів Громадської антикорупційної ради. Вона працюватиме над виявленням ризиків та розробкою заходів для підвищення прозорості, а також довіри до діяльності відомства.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у четвер, 7 листопада.

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Конкурс на обрання членів Громадської антикорупційної ради

Заявку подати можуть громадські об’єднання, які зареєстровані понад два роки та мають досвід у протидії корупції. Кожне з них може висунути до трьох кандидатів.

Документи можна подавати з 7 по 17 листопада 2024 року, після чого кандидатів перевірять і проведуть рейтингове онлайн-голосування.

Антикорупційну раду складатимуть 15 осіб, які займатимуться розробкою антикорупційних ініціатив та забезпеченням прозорості роботи Міноборони.

Подати заявку можна за посиланням.

Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, правоохоронці затримали посадовицю Центральної МСЕК за отримання хабаря. Вона сприяла чоловікам у присвоєнні ІІ групи інвалідності.

Раніше у Києві правоохоронці затримали працівника ТЦК, який за хабар обіцяв чоловіку, що не пройшов військово-лікарську комісію, допомогти уникнути штрафу та отримати відстрочку від мобілізації.