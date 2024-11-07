Міноборони оголосило конкурс на членів Громадської антикорупційної ради

Міноборони проводить конкурс на членів антикорупційної ради
Міністерство оборони України проводить конкурс на обрання членів Громадської антикорупційної ради. Вона працюватиме над виявленням ризиків та розробкою заходів для підвищення прозорості, а також довіри до діяльності відомства.
Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у четвер, 7 листопада.
Конкурс на обрання членів Громадської антикорупційної ради
Заявку подати можуть громадські об’єднання, які зареєстровані понад два роки та мають досвід у протидії корупції. Кожне з них може висунути до трьох кандидатів.
Документи можна подавати з 7 по 17 листопада 2024 року, після чого кандидатів перевірять і проведуть рейтингове онлайн-голосування.
Антикорупційну раду складатимуть 15 осіб, які займатимуться розробкою антикорупційних ініціатив та забезпеченням прозорості роботи Міноборони.
Подати заявку можна за посиланням.
Нагадаємо, правоохоронці затримали посадовицю Центральної МСЕК за отримання хабаря. Вона сприяла чоловікам у присвоєнні ІІ групи інвалідності.
Раніше у Києві правоохоронці затримали працівника ТЦК, який за хабар обіцяв чоловіку, що не пройшов військово-лікарську комісію, допомогти уникнути штрафу та отримати відстрочку від мобілізації.
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