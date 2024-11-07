Минобороны объявило конкурс на членов Общественного антикоррупционного совета

Минобороны проводит конкурс на членов антикоррупционного совета
Министерство обороны Украины проводит конкурс на избрание членов Общественного антикоррупционного совета. Он будет работать над выявлением рисков и разработкой мероприятий для повышения прозрачности, а также доверия к деятельности ведомства.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в четверг, 7 ноября.
Конкурс на избрание членов Общественного антикоррупционного совета
Заявку подать могут общественные объединения, которые зарегистрированы более двух лет и имеют опыт в противодействии коррупции. Каждое из них может выдвинуть до трех кандидатов.
Документы можно подавать с 7 по 17 ноября 2024 года, после чего кандидатов проверят и проведут рейтинговое онлайн-голосование.
Антикоррупционный совет будут составлять 15 человек, которые будут заниматься разработкой антикоррупционных инициатив и обеспечением прозрачности работы Минобороны.
Подать заявку можно по ссылке.
Напомним, правоохранители задержали должностное лицо Центральной МСЭК за получение взятки. Она способствовала мужчинам в присвоении II группы инвалидности.
Ранее в Киеве правоохранители задержали работника ТЦК, который за взятку обещал мужчине, не прошедшему военно-врачебную комиссию, помочь избежать штрафа и получить отсрочку от мобилизации.
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