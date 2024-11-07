Минобороны объявило конкурс на членов Общественного антикоррупционного совета

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Министерство обороны Украины проводит конкурс на избрание членов Общественного антикоррупционного совета. Он будет работать над выявлением рисков и разработкой мероприятий для повышения прозрачности, а также доверия к деятельности ведомства.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в четверг, 7 ноября.

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Конкурс на избрание членов Общественного антикоррупционного совета

Заявку подать могут общественные объединения, которые зарегистрированы более двух лет и имеют опыт в противодействии коррупции. Каждое из них может выдвинуть до трех кандидатов.

Документы можно подавать с 7 по 17 ноября 2024 года, после чего кандидатов проверят и проведут рейтинговое онлайн-голосование.

Антикоррупционный совет будут составлять 15 человек, которые будут заниматься разработкой антикоррупционных инициатив и обеспечением прозрачности работы Минобороны.

Подать заявку можно по ссылке.

Пост Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, правоохранители задержали должностное лицо Центральной МСЭК за получение взятки. Она способствовала мужчинам в присвоении II группы инвалидности.

Ранее в Киеве правоохранители задержали работника ТЦК, который за взятку обещал мужчине, не прошедшему военно-врачебную комиссию, помочь избежать штрафа и получить отсрочку от мобилизации.