Тарас Чмут объяснил, что коррупция демотивирует волонтеров

Глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. Фото: скриншот

Глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут рассказал, что коррупционные скандалы крайне негативно влияют на волонтеров, которые постоянно ищут деньги на нужды Вооруженных сил Украины. Он добавил, что лучшим способом противодействовать такой ситуации является публичность.

Свое мнение Чмут высказал в интервью изданию DW.

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"Мне, как руководителю команды людей, ежедневно работающих ищут в режиме 24/7, чтобы собрать средства, а затем видят 600 миллионов — это болезненно", — подчеркнул Чмут.

Чмут добавил, что на подобные средства можно закупить значительное количество техники, необходимое вооруженным силам Украины.

"Для нас это 600 пикапов, или 600 минометов. Это многое. Это колоссальные деньги для нас. Это два месячных бюджета фонда "Вернись живым"", — отметил волонтер.

Также Чмут подчеркнул, что установленные цены зачастую не соответствуют реальной стоимости, а значительные средства "отмываются".

"Таких историй не должно быть, но заокеанские коллеги говорят — так это же капитализм. Такая цена, вы купили, чего нет? Это о разном видении. Не ок, чтобы Украина покупала по таким ценам", — пояснил глава "Повернись живим".

В заключение он добавил, что такого формата быть не должно, а лучшим способом противодействия таким схемам назвал публичность.

Ранее мы писали, что Министерство обороны Украины проводит конкурс на избрание членов Общественного антикоррупционного совета.

Также правоохранители задержали на взятке должностное лицо Центральной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Она помогала получить мужчинам ІІ группу инвалидности.