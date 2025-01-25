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Володимиру Зеленському 47 років — цікаві факти про президента

25 січня 2025 00:01
Анастасія Постоєнко - Редактор
День народження Зеленського — факти про життя лідера
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
Анастасія Постоєнко - Редактор

Володимир Зеленський – це не лише ім'я президента України, але й людини, яка стала символом нової епохи української політики. Сьогодні, 25 січня, він святкує своє 47-річчя. 

Що відомо про Володимира Зеленського та які цікаві факти відомо про шостого президента України — читайте на Новини.LIVE.

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Дитинство та юність Володимира Зеленського

Володимир Зеленський народився 25 січня 1978 року в місті Кривий Ріг. Він виріс у сім'ї науковців. Його батько – Олександр Семенович, доктор технічних наук, а мати – Римма Володимирівна, яка є інженером за освітою. Перші роки навчання Зеленський провів у Монголії, у місті Ерденет, де його батьки працювали, але потім родина повернулася в Кривий Ріг. 

Зеленський день народження
Володимир Зеленський у юності та в дитинтві. Фото: соцмережі

Його бабуся згадувала, що він був "душею компанії", обожнював жарти та перебував у центрі уваги. 

У дитинстві Володимир мав чимало інтересів, зокрема займався спортом, відвідував музичну школу та активно вивчав англійську мову. Завдяки цьому він навіть зміг отримати грант для навчання в Ізраїлі, проте родина вирішила залишитися в Україні.

Згодом Володимир Зеленський вступив до Криворізького економічного інституту, де здобув юридичну освіту, хоча за спеціальністю так і не працював. Його справжньою пристрастю завжди був гумор та сцена.

Зеленський став відомим ще у 1990-х роках завдяки участі у КВК. Його команда "Квартал 95" швидко здобула популярність, а сам Володимир став одним із найяскравіших гумористів пострадянського простору. У 2003 році "Квартал 95" перетворився на повноцінну продакшн-компанію, яка створювала популярні телешоу, фільми та серіали.

Однією з найбільш знакових робіт Зеленського став серіал "Слуга народу", де він зіграв учителя історії, який несподівано став президентом. 

Особисте життя Володимира Зеленського 

Його дружина, Олена Зеленська, також є випускницею Криворізького інституту, і вони знайомі ще зі шкільних років. Зі своєю майбутньою дружиною Оленою Зеленською (дівоче прізвище – Кияшко) Володимир навчався у паралельних класах.

Зеленський з дружиною
Володимир Зеленський з Оленою Зеленською. Фото: ОПУ

Їхні стосунки тривали вісім років, перш ніж пара офіційно одружилася у 2003 році. У подружжя двоє дітей – донька Олександра та син Кирило. Їхній шлюб вважається одним із найміцніших у публічному просторі України.

Зеленський і його діти
Володимир Зеленський з дружиною та дітьми. Фото: VIVA

Політична кар'єра Володимира Зеленського

У 2018 році Зеленський оголосив про намір балотуватися на посаду президента України. Його кампанія вразила своєю нестандартністю: замість традиційних політичних заходів він зосередився на соціальних мережах та спілкуванні з виборцями. У другому турі виборів Зеленський здобув переконливу перемогу, отримавши понад 73% голосів.

Зеленський до війни
Володимир Зеленський у 2019 році. Фото: УНІАН

У перший рік президентства вдалося втілити проєкт "Дія", а також "Велике будівництво" в рамках якого вдалося збудувати 100 нових шкіл та 100 нових дитячих садочків. Крім того, було здійснено низку реформ.

Повномасштабне вторгнення

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Зеленський проявив себе як рішучий лідер та заручився підтримкою низки країн. Крім того, президент ініціював створення та запуск в дію низки програм на підтримку українців під час війни, а також військовослужбовців та їх сімей, які встали на захист держави. 

Цікаві факти про життя Володимира Зеленського

Зеленський разом із родиною є великим шанувальником домашніх улюбленців. Він має двох собак, з яким президент часто проводив раніше свій вільний час та публікував у соцмережах відео та фото з ними. 

Володимир Зеленський став рекордсменом Книги рекордів Гіннеса — він провів найтривалішу пресконференцію для журналістів. . У 2019 році його кампанія встановила рекорд Гіннеса за кількістю голосів, отриманих одним кандидатом на виборах в Україні.

Зеленський день народження 25 січня
Володимир Зеленський. Фото: УНІАН

Володимир Зеленський став першим українським президентом, який активно використовує соціальні мережі, зокрема Instagram, для прямого спілкування з громадянами.

Звання "Людина року": У 2022 році міжнародні видання, зокрема Time, назвали Володимира Зеленського "Людиною року" за його роль у боротьбі України проти російської агресії. Таке ж звання йому надали такі видання, як Politico та Profil.

На честь Зеленського роздрібний продавець LEGO Citizen Brick у 2022 році випустив мініфігурку президента України Володимира Зеленського, а також "коктейлі Молотова" та оголосила аукціон, щоб зібрати кошти на підтримку ЗСУ. 

Зеленський в Лего
Фігурка Володимира Зеленського. Фото: United24

Також у 2022 році польські вчені назвали нововідкритий вид морської лілії Ausichicrinites zelenskyyi на честь мужності українського президента. 

З початку повномасштабної війни Зеленський пережив понад 12 спроб замаху на його життя.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп схарактеризував Зеленського, як "не ангела". 

Сам Володимир Зеленський нещодавно зробив заяву з приводу проведення виборів в Україні. 

Володимир Зеленський українці День народження президент

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