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Владимиру Зеленскому 47 лет — интересные факты о президенте

25 января 2025 00:01
Анастасия Постоенко - Редактор
День рождения Зеленского - факты о жизни лидера
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
Анастасия Постоенко - Редактор

Владимир Зеленский — это не только имя президента Украины, но и человека, который стал символом новой эпохи украинской политики. Сегодня, 25 января, он празднует свое 47-летие.

Что известно о Владимире Зеленском и какие интересные факты известно о шестом президенте Украины — читайте на Новини.LIVE.

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Детство и юность Владимира Зеленского

Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог. Он вырос в семье ученых. Его отец — Александр Семенович, доктор технических наук, а мать - Римма Владимировна, которая является инженером по образованию. Первые годы учебы Зеленский провел в Монголии, в городе Эрденет, где его родители работали, но потом семья вернулась в Кривой Рог.

Зеленский день рождения
Владимир Зеленский в юности и в детстве. Фото: соцсети

Его бабушка вспоминала, что он был "душой компании", обожал шутки и находился в центре внимания.

В детстве Владимир имел немало интересов, в частности занимался спортом, посещал музыкальную школу и активно изучал английский язык. Благодаря этому он даже смог получить грант для обучения в Израиле, однако семья решила остаться в Украине.

Впоследствии Владимир Зеленский поступил в Криворожский экономический институт, где получил юридическое образование, хотя по специальности так и не работал. Его настоящей страстью всегда был юмор и сцена.

Зеленский стал известным еще в 1990-х годах благодаря участию в КВН. Его команда "Квартал 95" быстро обрела популярность, а сам Владимир стал одним из самых ярких юмористов постсоветского пространства. В 2003 году "Квартал 95" превратился в полноценную продакшн-компанию, которая создавала популярные телешоу, фильмы и сериалы.

Одной из самых знаковых работ Зеленского стал сериал "Слуга народа", где он сыграл учителя истории, который неожиданно стал президентом.

Личная жизнь Владимира Зеленского

Его жена, Елена Зеленская, также является выпускницей Криворожского института, и они знакомы еще со школьных лет. Со своей будущей женой Еленой Зеленской (девичья фамилия — Кияшко) Владимир учился в параллельных классах.

Зеленский с женой
Владимир Зеленский с Еленой Зеленской. Фото: ОПУ

Их отношения длились восемь лет, прежде чем пара официально поженилась в 2003 году. У супругов двое детей — дочь Александра и сын Кирилл. Их брак считается одним из самых крепких в публичном пространстве Украины.

Зеленский и его дети
Владимир Зеленский с женой и детьми. Фото: VIVA

Политическая карьера Владимира Зеленского

В 2018 году Зеленский объявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины. Его кампания поразила своей нестандартностью: вместо традиционных политических мероприятий он сосредоточился на социальных сетях и общении с избирателями. Во втором туре выборов Зеленский одержал убедительную победу, получив более 73% голосов.

Зеленский до войны
Владимир Зеленский в 2019 году. Фото: УНИАН

В первый год президентства удалось воплотить проект "Дія", а также "Большое строительство" в рамках которого удалось построить 100 новых школ и 100 новых детских садов. Кроме того, был осуществлен ряд реформ.

Полномасштабное вторжение

После начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Зеленский проявил себя как решительный лидер и заручился поддержкой ряда стран. Кроме того, президент инициировал создание и запуск в действие ряда программ в поддержку украинцев во время войны, а также военнослужащих и их семей, которые встали на защиту государства.

Интересные факты о жизни Владимира Зеленского

Зеленский вместе с семьей является большим поклонником домашних любимцев. Он имеет двух собак, с которым президент часто проводил раньше свое свободное время и публиковал в соцсетях видео и фото с ними.

 

Владимир Зеленский стал рекордсменом Книги рекордов Гиннеса — он провел самую продолжительную пресс-конференцию для журналистов. В 2019 году его кампания установила рекорд Гиннеса по количеству голосов, полученных одним кандидатом на выборах в Украине.

Зеленский день рождения 25 января
Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, который активно использует социальные сети, в частности Instagram, для прямого общения с гражданами.

Звание "Человек года": В 2022 году международные издания, в частности Time, назвали Владимира Зеленского "Человеком года" за его роль в борьбе Украины против российской агрессии. Такое же звание ему присвоили такие издания, как Politico и Profil.

В честь Зеленского розничный продавец LEGO Citizen Brick в 2022 году выпустил минифигурку президента Украины Владимира Зеленского, а также "коктейли Молотова" и объявил аукцион, чтобы собрать средства на поддержку ВСУ.

Зеленский в Лего
Фигурка Владимира Зеленского. Фото: United24

Таже в 2022 году польские ученые назвали новооткрытый вид морской лилии Ausichicrinites zelenskyyi в честь мужества украинского президента.

С начала полномасштабной войны Зеленский пережил более 12 попыток покушения на его жизнь.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп охарактеризовал Зеленского, как "не ангела".

Сам Владимир Зеленский недавно сделал заявление по поводу проведения выборов в Украине.

Владимир Зеленский украинцы День рождения президент

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02:25 В Киеве прогремели взрывы

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02:11 В Киеве объявили воздушную тревогу — что известно

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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