Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил логістики ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Олександр Шорохов Редактор

У понеділок, 17 серпня, президент Володимир Зеленський змінив командування Сил логістики Збройних Сил України. Голова держави призначив новим командувачем Сил логістики полковника Юрія Погрібного. Указ опубліковано на сайті Офісу президента.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланям на відповідний указ голови держави.

Нове призначення

Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Погрібного командувачем Сил логістики Збройних сил України. Відповідний указ №731/2026 оприлюднено на сайті глави держави.

Указ президента. Фото: скріншот

Іншим указом №730/2026 Зеленський звільнив із цієї посади Володимира Карпенка.

Що відомо про Юрія Погрібного

Юрій Погрібний є кадровим українським військовим. У 2007 році закінчив Сумський державний університет. У 2016 році обійняв посаду заступника командира 58-ї окремої мотопіхотної бригади. З 2020 року продовжив службу на керівних посадах у сфері військового забезпечення та логістики.

Наприкінці липня 2026 року новий головнокомандувач Михайло Драпатий назначив його в.о. командувача.

Як писали Новини.LIVE раніше, Офіс президента не може знайти кандидатуру нового посла України у США. Попередню очільницю дипмісії Ольгу Стефанішину звільнили 3 серпня, пізніше проти неї висунули обвинувачення у незаконному збагаченні.

Також ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський змінив керівний склад Служби безпеки України у дев'яти регіонах країни, призначивши нових очільників обласних управлінь. Крім того, свою посаду втратила очільниця одного з ключових департаментів центрального апарату СБУ.