Батько довів 13-річного сина до самогубства — що вирішив суд

Житель одного із сіл Володимирського району Волинської області довів свого 13-річного сина до самогубства. За вчинене чоловік сидітиме у в'язниці.

Про це 2 жовтня повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, 65-річний фігурант систематично знущався над підлітком. Хлопчик зазнавав побоїв, принижень і тотальних обмежень, постійно чув залякування релігійного змісту. Батько примушував його до покори, "послуху й покаяння". Урешті-решт дитина наклала на себе руки.

Рішення суду

Суд першої інстанції призначив обвинуваченому покарання у вигляді восьми років ув'язнення. Порушник намагався оскаржити це рішення, але Волинський апеляційний суд залишив вирок незмінним.

