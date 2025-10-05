Відео
Волинянин довів сина-підлітка до самогубства — вирок суду

Волинянин довів сина-підлітка до самогубства — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 00:33
Батько довів 13-річного сина до самогубства — що вирішив суд
Сумний підліток. Фото ілюстративне: istock.com

Житель одного із сіл Володимирського району Волинської області довів свого 13-річного сина до самогубства. За вчинене чоловік сидітиме у в'язниці.

Про це 2 жовтня повідомили у Волинській обласній прокуратурі

Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, 65-річний фігурант систематично знущався над підлітком. Хлопчик зазнавав побоїв, принижень і тотальних обмежень, постійно чув залякування релігійного змісту. Батько примушував його до покори, "послуху й покаяння". Урешті-решт дитина наклала на себе руки.

Рішення суду 

Суд першої інстанції призначив обвинуваченому покарання у вигляді восьми років ув'язнення. Порушник намагався оскаржити це рішення, але Волинський апеляційний суд залишив вирок незмінним.

Нагадаємо, у Запорізькій області охоронець дитячого садка допомагав окупантам завдавати ударів. Його засудили до позбавлення волі та конфіскації майна.

Також ми повідомляли про накладення штрафу на військовослужбовця ТЦК та СП. Він не оформив протоколи на понад півтора десятка чоловіків, які ухилилися від військового обліку.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
