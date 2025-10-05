Отец довел 13-летнего сына до самоубийства — что решил суд

Грустный подросток. Фото иллюстративное: istock.com

Житель одного из сел Владимирского района Волынской области довел своего 13-летнего сына до самоубийства. За содеянное мужчина будет сидеть в тюрьме.

Об этом 2 октября сообщили в Волынской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, 65-летний фигурант систематически издевался над подростком. Мальчик подвергался побоям, унижениям и тотальным ограничениям, постоянно слышал запугивания религиозного содержания. Отец принуждал его к покорности, "послушанию и покаянию". В конце концов ребенок покончил с собой.

Решение суда

Суд первой инстанции назначил обвиняемому наказание в виде восьми лет заключения. Нарушитель пытался обжаловать это решение, но Волынский апелляционный суд оставил приговор неизменным.

