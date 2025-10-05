Видео
Волынянин довел сына-подростка до самоубийства — приговор суда

Волынянин довел сына-подростка до самоубийства — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 00:33
Отец довел 13-летнего сына до самоубийства — что решил суд
Грустный подросток. Фото иллюстративное: istock.com

Житель одного из сел Владимирского района Волынской области довел своего 13-летнего сына до самоубийства. За содеянное мужчина будет сидеть в тюрьме.

Об этом 2 октября сообщили в Волынской областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, 65-летний фигурант систематически издевался над подростком. Мальчик подвергался побоям, унижениям и тотальным ограничениям, постоянно слышал запугивания религиозного содержания. Отец принуждал его к покорности, "послушанию и покаянию". В конце концов ребенок покончил с собой.

Решение суда

Суд первой инстанции назначил обвиняемому наказание в виде восьми лет заключения. Нарушитель пытался обжаловать это решение, но Волынский апелляционный суд оставил приговор неизменным.

Напомним, в Запорожской области охранник детского сада помогал оккупантам наносить удары. Его приговорили к лишению свободы и конфискации имущества.

Также мы сообщали о наложении штрафа на военнослужащего ТЦК и СП. Он не оформил протоколы на более полутора десятков мужчин, которые уклонились от воинского учета.

суд дети подростки самоубийство судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
