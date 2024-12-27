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Вояж на човні за 15 тис. доларів — ДПСУ затримала ухилянтів

27 грудня 2024 14:54
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Закарпатті затримали шістьох чоловіків які переправлялися човном до Угорщини
Надувний човен. Фото ілюстративне: скриншот
Анастасія Постоєнко - Редактор

Прикордонники затримали чоловіків-ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України та втекти до Угорщини. Вони користувалися послугами "організаторів" та заплатили кругленьку суму за спробу втечі, яка стала невдалою.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

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На Закарпатті прикордонники перехопили групу чоловіків, які спробували нелегально перетнути державний кордон із сусідньою Угорщиною.

Шестеро порушників заплатили організаторам переправи щонайменше $15 тисяч з кожного за можливість подолати річку Тиса на гумовому човні. За 20 метрів до держкордону їх зупинив прикордонний наряд.

Троє чоловіків намагалися втекти, але службовий собака швидко затримав їх. На затриманих було складено адміністративні протоколи. Наразі триває встановлення повного кола осіб, причетних до організації незаконної переправи.

Нагадаємо, в Одесі на лаві підсудних опиниться працівник ТЦК, який влаштував бізнес на чоловіках, які хотіли втекти від мобілізації.

Також прикордонники затримали двох чоловіків, які скористалися послугами "кураторів" у Telegram для незаконного перетину кордону, але фактично натрапили на шахраїв.

кордон Угорщина прикордонники ухилянти ДПСУ

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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