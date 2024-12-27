У Закарпатті затримали шістьох чоловіків які переправлялися човном до Угорщини

Надувний човен. Фото ілюстративне: скриншот

Прикордонники затримали чоловіків-ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України та втекти до Угорщини. Вони користувалися послугами "організаторів" та заплатили кругленьку суму за спробу втечі, яка стала невдалою.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

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Чоловіки заплатили по 15 тисяч доларів за втечу на човні

На Закарпатті прикордонники перехопили групу чоловіків, які спробували нелегально перетнути державний кордон із сусідньою Угорщиною.

Шестеро порушників заплатили організаторам переправи щонайменше $15 тисяч з кожного за можливість подолати річку Тиса на гумовому човні. За 20 метрів до держкордону їх зупинив прикордонний наряд.

Троє чоловіків намагалися втекти, але службовий собака швидко затримав їх. На затриманих було складено адміністративні протоколи. Наразі триває встановлення повного кола осіб, причетних до організації незаконної переправи.

Нагадаємо, в Одесі на лаві підсудних опиниться працівник ТЦК, який влаштував бізнес на чоловіках, які хотіли втекти від мобілізації.

Також прикордонники затримали двох чоловіків, які скористалися послугами "кураторів" у Telegram для незаконного перетину кордону, але фактично натрапили на шахраїв.