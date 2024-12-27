В Закарпатье задержали шестерых мужчин, которые переправлялись на лодке в Венгрию

Надувная лодка. Фото иллюстративное: скриншот

Пограничники задержали мужчин-уклончан, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу Украины и бежать в Венгрию. Они пользовались услугами "организаторов" и заплатили кругленькую сумму за попытку побега, которая стала неудачной.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

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Мужчины заплатили по 15 тыс. долларов за побег на лодке

В Закарпатье пограничники перехватили группу мужчин, которые попытались нелегально пересечь государственную границу с соседней Венгрией.

Шесть нарушителей заплатили организаторам переправы по меньшей мере 15 тыс. долларов с каждого за возможность преодолеть реку Тиса на резиновой лодке. За 20 метров до госграницы их остановил пограничный наряд.

Трое мужчин пытались убежать, но служебная собака поймала их. На задержанных были составлены административные протоколы. В настоящее время продолжается установление полного круга лиц, причастных к организации незаконной переправы.

Напомним, в Одессе на скамье подсудимых окажется работник ТЦК, устроивший бизнес на мужчинах, которые хотели уйти от мобилизации.

Также пограничники задержали двух мужчин, которые воспользовались услугами "кураторов" в Telegram для незаконного пересечения границы, но фактически наткнулись на мошенников.