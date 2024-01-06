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Водохреще 2024 — найщиріші привітання у віршах, прозі та листівках на свято

6 січня 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Хрещенням Господнім — 6 січня — щирі привітання у прозі, віршах і листівках
Свято Водохреща на Йорданському озері на Оболоні, 2020 рік. Фото: pereyaslav-eparchia.kiev.ua
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Уперше українські віряни відзначають одне з найбільших церковних зимових свят — Хрещення Господнє 6 січня. Зміна дати пов'язана з переходом на новоюліанський календар.  Водохреще або Йордан, як його ще називають в народі, є третім і завершальним святом різдвяного циклу. Цього дня віряни освячують воду, яка є головним символом свята. А також вітають один одного з цією світлою датою.

Новини.LIVE підготували для вас щирі та красиві привітання з Водохрещем, аби ви привітали всіх своїх близьких та рідних, надіслали їм гарну листівку, віршовані вітання та побажання в прозі.

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Привітання з Хрещенням Господнім у прозі 

У цей великий день Хрещення Господнього хочу побажати залишатися чистими душею, здоровими духом і сильними вірою. Нехай це свято принесе мир та благословення кожному з нас!

***

Бажаю вам у Водохреще спокою, миру, і нехай свята вода назавжди змиє всі ваші біди й нещастя! Бажаю сповна міцного здоров’я, і ​​нехай ваша душа стане вічним притулком для доброти, тепла, людинолюбства. Вітаю з Хрещенням Господнім!

***

Вітаю вас з цим великим днем, з Хрещенням Господнім! Бажаю, щоб ви, вмиваючись святою водою, змили з себе все погане, все зайве, зігріли душу та тіло. Нехай це свято подарує вам міцне здоров’я і ясні, чисті думки!

***

Вітаю з Богоявленням і Хрещенням Господнім! Бажаю, щоб на вас зійшла свята Божа благодать. Щоб тіло і душа, омиваючись освяченою водою, наситилися здоров’ям та легкістю. Миру і злагоди вам!

***

Вітаю з Водохрещем! Зі святом очищення та оновлення. Бажаю, щоб ваше життя стало світлішим і чистішим, щоб благодать зійшла на ваш будинок і всі близькі були здорові та щасливі!

***

У це велике світле свято щиро бажаю, щоб краплі святої води додали бадьорості, сили та здоров’я тілу, щоб перед очима відкрився новий світлий і добрий шлях, щоб не було хвилин печалі в житті, а лише любов і надія зігрівали серце! Христос хрещається!

***

Нехай у свято Водохреща чиста свята вода змиє печалі та негаразди. Миру в вашому домі, тепла в серці, рідних людей поруч і віри в те, що все в житті складеться просто чудово!

***

Вітаю зі святом Водохреща! Хотілося б побажати в цей світлий, чудовий день внутрішнього спокою, теплоти у вашому домі, щастя в кожному дні. Нехай Бог оберігає всю вашу сім'ю.

З Водохрещем 2024 — привітання зі святом у віршах українською мовою 

Дай, Боже, що ми сказали,
Аби і так стало і вам, і нам,
І цьому щасливому двору,
І всьому миру Господньому!
Хай вам святиться, веселиться
Свята йорданська водиця.
Як нині і в рік, і від року в рік,
І на цілий вік!
Христос Хрещається!

***

Перед Богоявленням Христа
Дається вам вода свята.
Хай свята водичка
Скропить ваші личка
І окропить ззовні,
Щоб були здорові!
Хай окропить хату,
Щоб в ній зла не знати!
Скропить всю родину,
Щоб жила щасливо!
І всю Україну! Колись на світанні
Сам Христос хрестився у ріці Йордані.

***

Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,
Зігріє щедрівка вам серце теплом,
Хай радість, достаток наповнять ваш дім,
Оселяться щастя та спокій у нім!
Христос Хрещається!

***

Хай ялинка мерехтить,
Хай щедрівочка дзвенить!
Бажаю бути вам здоровим,
Вітаю з Хрещенням Христовим!

***

Хай в вашій оселі радість панує,
Христос охрестився, мир світу дарує,
Щоб мали ви міцне здоров’я,
Щоб сповнилися мудрості і сил,
Щоб кожен день уже сьогодні,
Лиш тільки радість приносив!

***

Водохреще йде у дім!
Дай вам, Боже, щастя всім.
Господь, що нині хрещається,
Нехай за вас заступається!
День святковий! Світ радіє!
В храмах дзвонів переспів.
Хай свята вода вас вмиє
І додасть щасливих днів.

***

З Водохрещем вас вітаю!
Долі гарної бажаю.
Хай очистить вас водиця,
Допоможе вам зцілиться
Від тривог і від хвороб,
Від невдалих різних спроб,
Від образ та від печалей.
Хай чекає рік вас вдалий!

***

У Йорданську цю годину
Віншую вашу всю родину!
Хай рід ваш славиться в народі,
Хай прибуває в вашім роді!

Привітання з Водохрещем — красиві та оригінальні листівки 

З Водохрещем 2024 — привітання зі святом
Привітання з Хрещенням Господнім. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Водохрещем — красиві та оригінальні листівки
Привітання з Хрещенням Господнім. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Хрещенням Господнім у листівках
Привітання з Хрещенням Господнім. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Водохрещем 2024 року
Привітання з Хрещенням Господнім. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Хрещенням і Богоявленням
Привітання з Хрещенням Господнім. Фото: Новини.LIVE
Красиві привітання і листівки на Водохреще 2024
Привітання з Хрещенням Господнім. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Хрещенням Господнім — відео 2024

 

 

 

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