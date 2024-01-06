З Хрещенням Господнім — 6 січня — щирі привітання у прозі, віршах і листівках

Свято Водохреща на Йорданському озері на Оболоні, 2020 рік. Фото: pereyaslav-eparchia.kiev.ua

Уперше українські віряни відзначають одне з найбільших церковних зимових свят — Хрещення Господнє 6 січня. Зміна дати пов'язана з переходом на новоюліанський календар. Водохреще або Йордан, як його ще називають в народі, є третім і завершальним святом різдвяного циклу. Цього дня віряни освячують воду, яка є головним символом свята. А також вітають один одного з цією світлою датою.

Новини.LIVE підготували для вас щирі та красиві привітання з Водохрещем, аби ви привітали всіх своїх близьких та рідних, надіслали їм гарну листівку, віршовані вітання та побажання в прозі.

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Привітання з Хрещенням Господнім у прозі

У цей великий день Хрещення Господнього хочу побажати залишатися чистими душею, здоровими духом і сильними вірою. Нехай це свято принесе мир та благословення кожному з нас!

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Бажаю вам у Водохреще спокою, миру, і нехай свята вода назавжди змиє всі ваші біди й нещастя! Бажаю сповна міцного здоров’я, і ​​нехай ваша душа стане вічним притулком для доброти, тепла, людинолюбства. Вітаю з Хрещенням Господнім!

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Вітаю вас з цим великим днем, з Хрещенням Господнім! Бажаю, щоб ви, вмиваючись святою водою, змили з себе все погане, все зайве, зігріли душу та тіло. Нехай це свято подарує вам міцне здоров’я і ясні, чисті думки!

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Вітаю з Богоявленням і Хрещенням Господнім! Бажаю, щоб на вас зійшла свята Божа благодать. Щоб тіло і душа, омиваючись освяченою водою, наситилися здоров’ям та легкістю. Миру і злагоди вам!

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Вітаю з Водохрещем! Зі святом очищення та оновлення. Бажаю, щоб ваше життя стало світлішим і чистішим, щоб благодать зійшла на ваш будинок і всі близькі були здорові та щасливі!

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У це велике світле свято щиро бажаю, щоб краплі святої води додали бадьорості, сили та здоров’я тілу, щоб перед очима відкрився новий світлий і добрий шлях, щоб не було хвилин печалі в житті, а лише любов і надія зігрівали серце! Христос хрещається!

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Нехай у свято Водохреща чиста свята вода змиє печалі та негаразди. Миру в вашому домі, тепла в серці, рідних людей поруч і віри в те, що все в житті складеться просто чудово!

***

Вітаю зі святом Водохреща! Хотілося б побажати в цей світлий, чудовий день внутрішнього спокою, теплоти у вашому домі, щастя в кожному дні. Нехай Бог оберігає всю вашу сім'ю.

З Водохрещем 2024 — привітання зі святом у віршах українською мовою

Дай, Боже, що ми сказали,

Аби і так стало і вам, і нам,

І цьому щасливому двору,

І всьому миру Господньому!

Хай вам святиться, веселиться

Свята йорданська водиця.

Як нині і в рік, і від року в рік,

І на цілий вік!

Христос Хрещається!

***

Перед Богоявленням Христа

Дається вам вода свята.

Хай свята водичка

Скропить ваші личка

І окропить ззовні,

Щоб були здорові!

Хай окропить хату,

Щоб в ній зла не знати!

Скропить всю родину,

Щоб жила щасливо!

І всю Україну! Колись на світанні

Сам Христос хрестився у ріці Йордані.

***

Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,

Зігріє щедрівка вам серце теплом,

Хай радість, достаток наповнять ваш дім,

Оселяться щастя та спокій у нім!

Христос Хрещається!

***

Хай ялинка мерехтить,

Хай щедрівочка дзвенить!

Бажаю бути вам здоровим,

Вітаю з Хрещенням Христовим!

***

Хай в вашій оселі радість панує,

Христос охрестився, мир світу дарує,

Щоб мали ви міцне здоров’я,

Щоб сповнилися мудрості і сил,

Щоб кожен день уже сьогодні,

Лиш тільки радість приносив!

***

Водохреще йде у дім!

Дай вам, Боже, щастя всім.

Господь, що нині хрещається,

Нехай за вас заступається!

День святковий! Світ радіє!

В храмах дзвонів переспів.

Хай свята вода вас вмиє

І додасть щасливих днів.

***

З Водохрещем вас вітаю!

Долі гарної бажаю.

Хай очистить вас водиця,

Допоможе вам зцілиться

Від тривог і від хвороб,

Від невдалих різних спроб,

Від образ та від печалей.

Хай чекає рік вас вдалий!

***

У Йорданську цю годину

Віншую вашу всю родину!

Хай рід ваш славиться в народі,

Хай прибуває в вашім роді!

Привітання з Водохрещем — красиві та оригінальні листівки

Привітання з Хрещенням Господнім. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Хрещенням Господнім. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Хрещенням Господнім. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Хрещенням Господнім. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Хрещенням Господнім. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Хрещенням Господнім. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Хрещенням Господнім — відео 2024

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