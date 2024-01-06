С Крещением Господним — 6 января — искренние поздравления в прозе, стихах и открытках

Праздник Крещения на Иорданском озере на Оболони, 2020 год. Фото: pereyaslav-eparchia.kiev.ua

Впервые украинские верующие отмечают один из самых больших церковных зимних праздников — Крещение Господне 6 января. Изменение даты связано с переходом на новый юлианский календарь. Крещение или Иордан, как его еще называют в народе, является третьим и завершающим праздником рождественского цикла. В этот день верующие освящают воду, которая является главным символом праздника. А также поздравляют друг друга с этой светлой датой.

Новини.LIVE подготовили для вас искренние и красивые поздравления с Крещением, чтобы вы поздравили всех своих близких и родных, послали им красивую открытку, стихотворные поздравления и пожелания в прозе.

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Поздравления с Крещением Господним в прозе

В этот великий день Крещения Господня хочу пожелать оставаться чистыми душой, здоровыми духом и сильными верой. Пусть этот праздник принесет мир и благословение каждому из нас!

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Желаю вам в Крещение покоя, мира, и пусть святая вода навсегда смоет все ваши беды и несчастья! Желаю крепкого здоровья, и пусть ваша душа станет вечным убежищем для доброты, тепла, человеколюбия. Поздравляю с Крещением Господним!

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Поздравляю вас с этим великим днем, с крещением Господним! Желаю, чтобы вы, умываясь святой водой, смыли все плохое, все лишнее, согрели душу и тело. Пусть этот праздник подарит вам крепкое здоровье и ясные, чистые мысли!

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Поздравляю с Богоявлением и Крещением Господним! Желаю, чтобы на вас сошла святая Божья благодать. Чтобы тело и душа, омываясь освященной водой, насытились здоровьем и легкостью. Мира и согласия вам!

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Поздравляю с Крещением! С праздником очищения и обновления. Желаю, чтобы ваша жизнь стала светлее и чище, чтобы благодать сошла на ваш дом и все близкие были здоровы и счастливы!

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В этот большой светлый праздник искренне желаю, чтобы капли святой воды придали бодрости, силы и здоровью телу, чтобы перед глазами открылся новый светлый и добрый путь, чтобы не было минут печали в жизни, а только любовь и надежда согревали сердце! Христос крестится!

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Пусть в праздник Крещения чистая святая вода смоет печали и невзгоды. Мира в вашем доме, тепла в сердце, родных людей рядом и веры в то, что все в жизни сложится просто замечательно!

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Поздравляю с праздником Крещения! Хотелось бы пожелать в этот светлый, чудесный день внутреннего покоя, теплоты в вашем доме, счастья в каждом дне. Пусть Бог оберегает всю вашу семью.

С Крещением 2024 — поздравления с праздником в стихах на украинском языке

Дай, Боже, що ми сказали,

Аби і так стало і вам, і нам,

І цьому щасливому двору,

І всьому миру Господньому!

Хай вам святиться, веселиться

Свята йорданська водиця.

Як нині і в рік, і від року в рік,

І на цілий вік!

Христос Хрещається!

***

Перед Богоявленням Христа

Дається вам вода свята.

Хай свята водичка

Скропить ваші личка

І окропить ззовні,

Щоб були здорові!

Хай окропить хату,

Щоб в ній зла не знати!

Скропить всю родину,

Щоб жила щасливо!

І всю Україну! Колись на світанні

Сам Христос хрестився у ріці Йордані.

***

Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,

Зігріє щедрівка вам серце теплом,

Хай радість, достаток наповнять ваш дім,

Оселяться щастя та спокій у нім!

Христос Хрещається!

***

Хай ялинка мерехтить,

Хай щедрівочка дзвенить!

Бажаю бути вам здоровим,

Вітаю з Хрещенням Христовим!

***

Хай в вашій оселі радість панує,

Христос охрестився, мир світу дарує,

Щоб мали ви міцне здоров’я,

Щоб сповнилися мудрості і сил,

Щоб кожен день уже сьогодні,

Лиш тільки радість приносив!

***

Водохреще йде у дім!

Дай вам, Боже, щастя всім.

Господь, що нині хрещається,

Нехай за вас заступається!

День святковий! Світ радіє!

В храмах дзвонів переспів.

Хай свята вода вас вмиє

І додасть щасливих днів.

***

З Водохрещем вас вітаю!

Долі гарної бажаю.

Хай очистить вас водиця,

Допоможе вам зцілиться

Від тривог і від хвороб,

Від невдалих різних спроб,

Від образ та від печалей.

Хай чекає рік вас вдалий!

***

У Йорданську цю годину

Віншую вашу всю родину!

Хай рід ваш славиться в народі,

Хай прибуває в вашім роді!

Поздравления с Крещением — красивые и оригинальные открытки

Поздравления с Крещением Господним. Фото: Новини.LIVE

Поздравления с Крещением Господним. Фото: Новини.LIVE

Поздравления с Крещением Господним. Фото: Новини.LIVE

Поздравления с Крещением Господним. Фото: Новини.LIVE

Поздравления с Крещением Господним. Фото: Новини.LIVE

Поздравления с Крещением Господним. Фото: Новини.LIVE

Поздравления с Крещением Господним — видео 2024

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