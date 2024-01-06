С Крещением Господним — 6 января — искренние поздравления в прозе, стихах и открытках

Крещение 2024 — искренние поздравления в стихах, прозе и открытках на праздник
Впервые украинские верующие отмечают один из самых больших церковных зимних праздников — Крещение Господне 6 января. Изменение даты связано с переходом на новый юлианский календарь. Крещение или Иордан, как его еще называют в народе, является третьим и завершающим праздником рождественского цикла. В этот день верующие освящают воду, которая является главным символом праздника. А также поздравляют друг друга с этой светлой датой.
Новини.LIVE подготовили для вас искренние и красивые поздравления с Крещением, чтобы вы поздравили всех своих близких и родных, послали им красивую открытку, стихотворные поздравления и пожелания в прозе.
Поздравления с Крещением Господним в прозе
В этот великий день Крещения Господня хочу пожелать оставаться чистыми душой, здоровыми духом и сильными верой. Пусть этот праздник принесет мир и благословение каждому из нас!
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Желаю вам в Крещение покоя, мира, и пусть святая вода навсегда смоет все ваши беды и несчастья! Желаю крепкого здоровья, и пусть ваша душа станет вечным убежищем для доброты, тепла, человеколюбия. Поздравляю с Крещением Господним!
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Поздравляю вас с этим великим днем, с крещением Господним! Желаю, чтобы вы, умываясь святой водой, смыли все плохое, все лишнее, согрели душу и тело. Пусть этот праздник подарит вам крепкое здоровье и ясные, чистые мысли!
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Поздравляю с Богоявлением и Крещением Господним! Желаю, чтобы на вас сошла святая Божья благодать. Чтобы тело и душа, омываясь освященной водой, насытились здоровьем и легкостью. Мира и согласия вам!
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Поздравляю с Крещением! С праздником очищения и обновления. Желаю, чтобы ваша жизнь стала светлее и чище, чтобы благодать сошла на ваш дом и все близкие были здоровы и счастливы!
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В этот большой светлый праздник искренне желаю, чтобы капли святой воды придали бодрости, силы и здоровью телу, чтобы перед глазами открылся новый светлый и добрый путь, чтобы не было минут печали в жизни, а только любовь и надежда согревали сердце! Христос крестится!
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Пусть в праздник Крещения чистая святая вода смоет печали и невзгоды. Мира в вашем доме, тепла в сердце, родных людей рядом и веры в то, что все в жизни сложится просто замечательно!
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Поздравляю с праздником Крещения! Хотелось бы пожелать в этот светлый, чудесный день внутреннего покоя, теплоты в вашем доме, счастья в каждом дне. Пусть Бог оберегает всю вашу семью.
С Крещением 2024 — поздравления с праздником в стихах на украинском языке
Дай, Боже, що ми сказали,
Аби і так стало і вам, і нам,
І цьому щасливому двору,
І всьому миру Господньому!
Хай вам святиться, веселиться
Свята йорданська водиця.
Як нині і в рік, і від року в рік,
І на цілий вік!
Христос Хрещається!
***
Перед Богоявленням Христа
Дається вам вода свята.
Хай свята водичка
Скропить ваші личка
І окропить ззовні,
Щоб були здорові!
Хай окропить хату,
Щоб в ній зла не знати!
Скропить всю родину,
Щоб жила щасливо!
І всю Україну! Колись на світанні
Сам Христос хрестився у ріці Йордані.
***
Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,
Зігріє щедрівка вам серце теплом,
Хай радість, достаток наповнять ваш дім,
Оселяться щастя та спокій у нім!
Христос Хрещається!
***
Хай ялинка мерехтить,
Хай щедрівочка дзвенить!
Бажаю бути вам здоровим,
Вітаю з Хрещенням Христовим!
***
Хай в вашій оселі радість панує,
Христос охрестився, мир світу дарує,
Щоб мали ви міцне здоров’я,
Щоб сповнилися мудрості і сил,
Щоб кожен день уже сьогодні,
Лиш тільки радість приносив!
***
Водохреще йде у дім!
Дай вам, Боже, щастя всім.
Господь, що нині хрещається,
Нехай за вас заступається!
День святковий! Світ радіє!
В храмах дзвонів переспів.
Хай свята вода вас вмиє
І додасть щасливих днів.
***
З Водохрещем вас вітаю!
Долі гарної бажаю.
Хай очистить вас водиця,
Допоможе вам зцілиться
Від тривог і від хвороб,
Від невдалих різних спроб,
Від образ та від печалей.
Хай чекає рік вас вдалий!
***
У Йорданську цю годину
Віншую вашу всю родину!
Хай рід ваш славиться в народі,
Хай прибуває в вашім роді!
Поздравления с Крещением — красивые и оригинальные открытки
Поздравления с Крещением Господним — видео 2024
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