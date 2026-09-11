Водії автобусів мають лише 50% броні: коментар нардепки Савчук

Водій маршрутки в Києві. Фото: Новини.LIVE

Бронювання водіїв міського пасажирського транспорту сьогодні обмежене у частці на 50%, тоді як працівники сміттєвивізних компаній отримують 100% захист від мобілізації. Народна депутатка Оксана Савчук закликала змінити державні пріоритети та розширити квоти для водіїв, зокрема у столиці, адже водіїв критично не вистачає.

Про це народна обраниця ексклюзивно розповіла в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

Водії маршруток мають менші обсяги бронювання, ніж сміттєвози

Парламентарка зауважила, що проблему нестачі персоналу в транспортній сфері вже виносили на офіційне обговорення. За її словами, профільний парламентський комітет уже сформував відповідне доручення щодо ситуації в секторі міських пасажирських перевезень, адже поточні правила розподілу квот не відповідають реальним потребам великих міст.

"Ви знаєте, так, в нас дуже дивний такий розподіл цих місць, оскільки я це питання вже підіймала на комітеті, було доручення комітету, саме, власне, по пасажирському перевезенню міському. В нас, наприклад, перевізники сміття мають 100% обронювання, а перевізники, які здійснюють пасажирське перевезення, — 50%", — наголосила народна депутатка.

Савчук підкреслила, що забезпечення безперебійної роботи громадського транспорту має стати одним із ключових пріоритетів. Розширення лімітів на бронювання водіїв дозволить випустити на лінії більше маршруток.

Читайте також:

"Тобто ми говорили, давайте ми визначимо пріоритети, тому що сьогодні розуміємо, що людей треба возити, водії мають бути на маршрутах, тому що і так все непросто. І я сподіваюся, що в контексті того, що ми говоримо зараз про якісь зміни, про додаткові автобуси, додаткові рейси, Києву дадуть більшу можливість залучити більшу кількість водіїв, а відповідно це означатиме більшу кількість маршрутів, а саме транспортних засобів", — підсумувала Савчук.

Новини.LIVE писали, що бронювання працівників регулюють закон про мобілізацію та постанова уряду № 76. Вони визначають категорії посад, терміни дії відстрочки та ключове правило, що оформити бронь самостійно не можна. Це робить лише критично важливе підприємство через офіційне звернення.

Водночас ТСК Верховної Ради ухвалила рішення примусово доставити на засідання 14 вересня представників "Фонду Східна Європа". Комісія перевіряє законність надання броні через цю організацію ексочільнику Міноборони Михайлу Федорову, про що раніше повідомили в столичному ТЦК.