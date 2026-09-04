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Головна Новини дня Фонд, який забронював Федорова, викличуть на засідання ТСК примусово

Фонд, який забронював Федорова, викличуть на засідання ТСК примусово

Ua ru
4 вересня 2026 14:30
ТСК Ради просить поліцію примусово привести представників фонду Східна Європа, який забронював Федорова
Ексміністр оборони Михайло Федоров. Фото: Михайло Федоров/Telegram

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану проголосувала за примусовий привід представників "Фонду Східна Європа" на засідання 14 вересня. Йдеться про організацію, через яку, за даними Київського міського ТЦК, ексміністр оборони Михайло Федоров отримав бронювання від мобілізації.

Про це повідомив голова ТСК, народний депутат Олексій Гончаренко під час засідання, передає Новини.LIVE.

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Поліцію просять привести на ТСК представників фонду, який забронював Федорова

За словами Гончаренка, представники фонду не з’явилися на засідання комісії, тому ТСК вирішила звернутися до Національної поліції щодо їхнього приводу.

"Ми звертаємось до Національної поліції зробити привід або директора "Східної Європи", або директорки з операційних питань, або іншої уповноваженої особи організації", — заявив Гончаренко.

Таке рішення підтримали вісім народних депутатів.

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"Справа в тому, що представники фонду не явились на це засідання. Тому ми вирішили застосувати процедуру приводу. Чекаємо представників фонду 14 вересня на засіданні", — зазначив нардеп.

Раніше Гончаренко повідомляв, що Федоров отримав бронювання 18 липня 2026 року — через кілька днів після звільнення з посади міністра оборони. Попередньо, бронювання діє до 29 січня 2027 року.

Як писали Новини.LIVE, колишній міністр оборони України Михайло Федоров став позаштатним радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто з питань оборонних інновацій. На новій посаді він допомагатиме Італії розвивати сучасні військові технології, зокрема у сферах дронів, автономних систем та ППО.

Також Федоров заявив, що після звільнення з посади міністра оборони планує працювати над розвитком оборонних технологій в Україні. Серед його планів — створення оборонного венчурного фонду, робота в громадському секторі та викладання. За словами Федорова, його головна мета — не просто запускати окремі технологічні проєкти, а змінювати підхід України до ведення війни. 

Верховна Рада Михайло Федоров мобілізація бронювання ТСК оборонки
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка

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