ВСК Верховной Рады просит полицию принудительно доставить представителей фонда Восточная Европа, забронировавшего Федорова

Бывший министр обороны Михаил Федоров. Фото: Михаил Федоров/Telegram

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения проголосовала за принудительный привод представителей фонда "Восточная Европа" на заседание 14 сентября. Речь идет об организации, через которую, по данным Киевского городского ТЦК, экс-министр обороны Михаил Федоров получил отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщил председатель ВСК, народный депутат Алексей Гончаренко во время заседания, передает Новини.LIVE.

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Полицию просят привести на ТСК представителей фонда, который обеспечил Федорову отсрочку от мобилизации

По словам Гончаренко, представители фонда не явились на заседание комиссии, поэтому ТСК решила обратиться в Национальную полицию с просьбой о их доставке.

"Мы обращаемся к Национальной полиции с просьбой доставить либо директора "Восточной Европы", либо директора по операционным вопросам, либо другого уполномоченного лица организации", — заявил Гончаренко.

Такое решение поддержали восемь народных депутатов.

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"Дело в том, что представители фонда не явились на это заседание. Поэтому мы решили применить процедуру привода. Ждем представителей фонда 14 сентября на заседании", — отметил нардеп.

Ранее Гончаренко сообщал, что Федоров получил бронирование на 18 июля 2026 года — через несколько дней после увольнения с должности министра обороны. Предположительно, бронирование действует до 29 января 2027 года.

Как писали Новини.LIVE, бывший министр обороны Украины Михаил Федоров стал внештатным советником министра обороны Италии Гвидо Кроцетто по вопросам оборонных инноваций. На новой должности он будет помогать Италии развивать современные военные технологии, в частности в сферах дронов, автономных систем и ПВО.

Также Федоров заявил, что после ухода с поста министра обороны планирует работать над развитием оборонных технологий в Украине. Среди его планов — создание оборонного венчурного фонда, работа в общественном секторе и преподавание. По словам Федорова, его главная цель — не просто запускать отдельные технологические проекты, а менять подход Украины к ведению войны.