У водителей автобусов есть лишь 50 % брони: комментарий народного депутата Савчук

Водитель маршрутки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Сегодня количество водителей городского пассажирского транспорта, на которых распространяется ограничение на работу, составляет 50 %, тогда как сотрудники мусоровывозящих компаний пользуются 100% защитой от мобилизации. Народный депутат Оксана Савчук призвала изменить государственные приоритеты и расширить квоты для водителей, в частности в столице, ведь водителей критически не хватает.

Об этом народная депутатка эксклюзивно рассказала в эфире Ранок.LIVE.

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У водителей маршруток меньший объем бронирований, чем у мусоровозов

Депутат отметила, что проблема нехватки персонала в транспортной сфере уже выносилась на официальное обсуждение. По её словам, профильный парламентский комитет уже сформировал соответствующее поручение относительно ситуации в секторе городских пассажирских перевозок, ведь действующие правила распределения квот не соответствуют реальным потребностям крупных городов.

"Вы знаете, да, у нас очень странное такое распределение этих мест, поскольку я этот вопрос уже поднимала на комитете, было поручение комитета именно, собственно, по городским пассажирским перевозкам. У нас, например, перевозчики мусора имеют 100% квоту, а перевозчики, осуществляющие пассажирские перевозки, — 50%", — подчеркнула народный депутат.

Савчук подчеркнула, что обеспечение бесперебойной работы общественного транспорта должно стать одним из ключевых приоритетов. Расширение лимитов на бронирование водителей позволит выпустить на линии больше маршруток.

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"То есть мы говорили: давайте определим приоритеты, потому что сегодня понимаем, что людей нужно возить, водители должны быть на маршрутах, ведь и так всё непросто. И я надеюсь, что в контексте того, что мы сейчас говорим о каких-то изменениях, о дополнительных автобусах, дополнительных рейсах, Киеву предоставят больше возможностей привлечь больше водителей, а соответственно это будет означать большее количество маршрутов и транспортных средств", — подытожила Савчук.

Новини.LIVE писали, что призыв работников регулируются законом о мобилизации и постановлением правительства № 76. Они определяют категории должностей, сроки действия отсрочки и ключевое правило: оформить призыв самостоятельно нельзя. Это может сделать только предприятие, выполняющее критически важные функции, посредством официального обращения.

В то же время Временная специальная комиссия Верховной Рады приняла решение принудительно доставить на заседание 14 сентября представителей «Фонда Восточная Европа». Комиссия проверяет законность предоставления отсрочки через эту организацию бывшему главе Минобороны Михаилу Федорову, о чем ранее сообщили в столичном ТЦК.