ЗСУ вдарили по Курській області та поранили генерала КНДР

Удар ЗСУ по Курській області. Фото: скриншот відео

Внаслідок українських ракетних ударів по території Курської області було поранено високопоставленого генерала Північної Кореї. Це перший випадок, коли на Заході було підтверджено поранення високопоставленого військового КНДР.

Про це у четвер, 21 листопада, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на західного чиновника, який говорив на умовах анонімності.

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Що відомо

За словами співрозмовника видання, північнокорейського генерала було поранено під час нещодавно удару України по території Курської області. Деталі щодо того, як саме відбулося поранення, а також про якого генерала йдеться, він не сказав.

The Wall Street Journal зазначає, що це вперше, коли на Заході підтвердили поранення високопоставленого військового КНДР.

Перед цим WSJ писало, що Північна Корея направила до Росії генерал-полковника Кім Йон Бока для керівництва військовими підрозділами КНДР. Цей високопоставлений військовий входить до десяти найбільш впливових постатей в армії країни і часто надавав допомогу Кім Чен Ину.

Також зазначимо, що напередодні західні ЗМІ підтвердили удари ракетами Storm Shadow по військовому об'єкту Курської області. Повідомлялося, що метою удару міг бути маєток Барятинського в Мар'їно, де міг розташовуватись командний пункт російських і північнокорейських військ, що діють у Курській області.

Нагадаємо, що Північна Корея може розгорнути до 100 000 військових для допомоги Росії у війні проти України, якщо альянс між Пхеньяном та Москвою продовжуватиме заглиблюватися. Так вважають джерела, знайомі з оцінками деяких країн G20.

Також ми писали, що, за словами Міністра оборони України Рустема Умєрова, Росія залучає північнокорейських солдатів через проблеми з мобілізацією всередині країни. Україна тим часом працює над тим, щоб створити сили, здатні протистояти противнику.